„Это стало ударом“: режиссер сериала „Беверли-Хиллз“ ушел из жизни

Известно, что на прошлой неделе мужчину срочно доставили в медицинское учреждение для замены аортального клапана. Однако провести операцию не удалось из-за его слабого состояния здоровья.

„Если честно, это стало своего рода ударом. Я имею в виду, мы знали, что он нездоров, но мы не ожидали этого“, - прокомментировал смерть звезды его сын.

Даррен родился в Филадельфии в семье итальянских эмигрантов. С 16 лет он начал заниматься актерским мастерством, а позже подписал контракт с известной студией „Columbia Pictures“.

В 1956 году дебютировал в фильме „Грухот в доках“. Через год он начал активно появляться в кинолентах, которые стали популярными: „Операция „Сумасшедший бал“, „Братья Рико“, „Тихуанская история“ и „Прогулка стрелка“. К слову, фильм „Гиджет“ принес Джеймсу большой успех. Актер стал кумиром для многих подростков в 1960-х.

Также Даррен режиссировал эпизоды популярных сериалов, таких как „Уокер, техасский рейнджер“, „Беверли-Хиллз 90210“ и „Мелроуз Плейс“.