В новом сезоне на Радио 4 слушателей ждут новые программы, много музыки и общения

В обновленном формате с понедельника по четверг будет выходить утренняя программа „Великолепная четверка“: в этом сезоне больше внимания будет уделено общению со слушателями, поэтому в 09:30 у всех желающих есть возможность принять участие в опросах на актуальные темы и поделиться своим мнением в прямом эфире с ведущими Радио 4 и всей страной.

Обзоры местной и уездной прессы по-прежнему будут выходить в 07:15 и 08:15, а расширенный обзор новостей из эстонских еженедельников – в пятницу в 09:30.

Пятничное утро неизменно встречаем в компании Андрея Созинова и его программы „Андреевские зори“. По выходным в эфире Радио 4 „Утро доброе!“ и ведущие Варвара Сергеева и Юлия Корнеева.

Сильная экономика – что это значит? Как страны с сильной экономической базой накапливают свой капитал? Как устроена их налоговая система и зажиточны ли жители богатых стран? Об этом слушайте в цикле передач „Капитал“ о ключевых игроках мировой экономики. По понедельникам два раза в месяц в 14:05 и 20:00. Ведущие – Юлия Лукашенкина и Лилия Третьякова.

В 1944 году Эстония пережила один из самых сложных периодов в своей истории. Летом 1944 года, когда на территории Эстонии начались активные боевые действия, многие жители начали массово покидать страну. Большая часть населения стремилась добраться до Западной Европы, используя любые доступные пути. Многие нашли убежище в соседних странах, таких как Финляндия и Швеция, некоторые продолжили путь в Соединенные Штаты и другие страны за пределами Европы. Специальный выпуск „1944. Бегство“ выйдет в эфир 23 сентября в 14:05 и 20:00. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.

В этом сезоне Радио 4 отправится сразу в несколько увлекательных путешествий. С историей блюза слушателей познакомят Дмитрий Микрюков и Александр Хусаинов, которые посетят Новый Орлеан. А Юлия Лукашенкина и Анна Мишина направятся во французский Каркасон, чтобы выяснить, чем сегодня живет этот давний город-побратим Таллинна.