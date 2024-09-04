ФОТО | „К осени готова“. Кейли Сюкияйнен предстала перед поклонниками в обновленном образе

„Когда не была у парикмахера три месяца, и наконец-то дошла“, — написала телезвезда в одной из своих историй в Instagram, показывая свежий образ.

В другой storys Сюкияйнен сообщила, что теперь она готова к предстоящей осени.

В октябре на канале Kanal 2 начнётся шестой сезон благотворительной программы „Südamesoov“, которую ведет Сюкияйнен. В мае также сбылась многолетняя мечта самой Сюкияйнен — представить зрителям новый вид туристической программы „Kuldne pilet“, в которой со зрителем делятся самыми сумасшедшими и эксклюзивными впечатлениями.

Сюкияйнен рассказала в начале мая в интервью Kroonika, что выбор мест назначения основывался на том, какие уникальные впечатления можно там получить. В Объединённые Арабские Эмираты поехали, потому что там стремятся быть лучшими во всём, и каждое достижение должно быть рекордом. Швейцария предлагает очень разнообразную культуру, а Франция — это дом гастрономических наслаждений.

„Мы не посещали отели или другие места только потому, что они очень роскошные. Скорее, мы смотрели на то, чем то или иное место выделяется. Что в нём особенного, что привлекает людей со всего мира“, — рассказала Сюкияйнен. „Например, в Дубае мы побывали в отеле, где буквально акулы плавают вокруг кровати. Этот люкс был отмечен во многих туристических журналах и получил мировое внимание и награды как один из самых уникальных гостиничных номеров. У нас также была возможность посетить самый большой и один из самых дорогих люксов в мире, где ночь стоит 80 000 евро.“

Программа „Kuldne pilet“ вышла в эфир в начале мая на Elisa Huub, а 11 сентября появится на экране канала Kanal 2.