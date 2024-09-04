Звезды едут по школам: открывается новый сезон концертов в учебных заведениях

Среди участников школьных концертов – Сийм Аймла, Таня Михайлова-Саар, Койт Тооме, Алика Милова, Мерит и Мяртен Мяннисте, Яагуп Туйсу, Михкель Маттизен, Эле Миллистфер, Яанус Сакс, Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере, Ханна-Лийза Выза и Олав Эхала, Яан Ууспыльд, Сильвер Сепп, Вейкко Тяэр, Яан Пехк, ансамбль Äge Brass, Юули Лилль, Сийм Селис, Рейго Тамм, Ханс Кристиан Аавик и другие артисты.

По словам продюсера Юлле Лехтмяэ, ожидания от школьных концертов весьма высоки. „Хороший школьный концерт должен чему-то учить, быть разнообразным, увлекательным, содержать сюрпризы и вау-эффект. Исполнители должны уметь общаться с детьми, обладать хорошей дикцией, харизмой и юмором“, – пояснила Лехтмяэ.

„Если мы хотим, чтобы дети однажды пришли на концерт в большой зал, школьный концерт не должен их разочаровать. Сделать успешный школьный концерт зачастую бывает даже сложнее, чем дать классический камерный концерт“, – добавила она.

Цикл школьных концертов успешно себя зарекомендовал в предыдущие годы. Наряду с известными музыкантами на школьных площадках выступят в этом году и популярные артисты. „Выступление в школе тех, о ком пишут в СМИ, становится для детей большим событием. Ребята всегда хотят сфотографироваться со звездой или взять автограф у известного исполнителя. Вдвойне приятно, когда долгожданный концерт становится познавательным“, – подытожила Лехтмяэ.

Презентация школьных концертов состоится в концертном зале „Эстония“ 9 сентября в 15.00. Ознакомиться с программой школьных концертов и заказать выступление можно ЗДЕСЬ.