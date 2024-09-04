Шоубиз
04.09.2024, 15:00

Андрей Данилко отреагировал на обстрел родной Полтавы и обратился к поклонникам

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Андрей Данилко
Андрей Данилко
ФОТО: Youtube

Украинский артист, автор Верки Сердючки – шоумен Андрей Данилко – отреагировал на циничное преступление россиян, пишет ТСН.

3 сентября Россия баллистическими ракетами нанесла удар по Полтаве. Cнарядами было разрушено учебное заведение и больница, в результате чего искалечена жизнь сотни мирных жителей.

На кровавые последствия атаки в своем Instagram отреагировали ряд украинских звезд.

Тем временем Андрей Данилко, для которого Полтава является родным городом, обратился к неравнодушным землякам с особой просьбой. Так, шоумен опубликовал координаты центра забора крови, которой сейчас критически не хватает для оказания помощи большому количеству пострадавших. И с помощью смайликов в форме разбитых сердец выразил невыразимую боль и скорбь.

Реакция Данилко

Сторис Данилко

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