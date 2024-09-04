Андрей Данилко отреагировал на обстрел родной Полтавы и обратился к поклонникам

3 сентября Россия баллистическими ракетами нанесла удар по Полтаве. Cнарядами было разрушено учебное заведение и больница, в результате чего искалечена жизнь сотни мирных жителей.

Тем временем Андрей Данилко, для которого Полтава является родным городом, обратился к неравнодушным землякам с особой просьбой. Так, шоумен опубликовал координаты центра забора крови, которой сейчас критически не хватает для оказания помощи большому количеству пострадавших. И с помощью смайликов в форме разбитых сердец выразил невыразимую боль и скорбь.