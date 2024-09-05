Легенда в Таллинне: Роберт Плант, Сьюзи Диан и Saving Grace приглашают вас на магический вечер музыки
Следующей весной настоящих меломанов ждет особенное событие – легендарный вокалист Led Zeppelin Роберт Плант представит местной публике свой новый проект Saving Grace. 21 мая 2025 года к Планту, который будет выступать на сцене таллиннского концертного дома Alexela, присоединится группа талантливых музыкантов, чтобы подарить слушателям невероятный вечер и погрузить их в чудесный мир звуков.
Роберта Планта можно назвать синонимом рок-н-ролла, он не одно десятилетие очаровывал публику своим мощным вокалом и харизмой. Еще со времен Led Zeppelin Роберт известен своим умением раздвигать музыкальные границы, этой же линии он придерживается и в своей сольной карьере. Многочисленные успешные коллаборации лишь подтверждают это. Его последний проект, Saving Grace, демонстрирует недюжинный талант музыканта и его страсть к музыке.
Созданный в 2019 году коллектив Saving Grace – это проект, в который входят Сьюзи Диан (вокал), Оли Джефферсон (ударные), Тони Келси (мандолина и гитара), Мэтт Уорли (банджо и гитара) и Роберт Плант (вокал). Выступления коллектива описываются как завораживающее путешествие от шепота к крику, в котором смешиваются чувственные аранжировки с динамичными крещендо. Их сет-лист – это хорошо продуманный сборник разных каверов в свежей трактовке и с инновационным звучанием.
Тони Вудуорд из Americana UK, положительно отзываясь о живых выступлениях группы, отмечает: „Пять музыкантов с самого начала и до конца работают в идеальной гармонии, прокладывая музыкальный путь в его первозданном виде“. Газета The Evening Standard в своей рецензии придерживается той же точки зрения, подчеркивая „чрезвычайный уровень эмоциональной интенсивности и интимности“, который Saving Grace демонстрируют на сцене.
Этот коллектив, известный своей одухотворенной и спокойной музыкой, с элементами блюза, восточными и фольклорными мотивами, создает ощущение волшебства при помощи теплых гармоний и захватывающих выступлений. Вот как описывает их Ultimate Classic Rock: „Роберт как вокалист находится в хорошей форме, голос Сьюзи великолепно с ним сливается, но при этом он не менее заметен и звучит так же уверенно“. Музыкальное уважение и дружба между артистами передается публике, и это делает вечер незабываемым для всех присутствующих.
У вас появилась уникальная возможность услышать один из лучших рок-голосов в интимной и особенной обстановке. Роберт Плант и Saving Grace создадут атмосферу, благодаря которой все услышанное будет звучать в вашей памяти еще долго после того, как утихнет последняя нота.
Легендарный Роберт Плант со своим проектом Saving Grace выступит в Таллинне, в концертном доме Alexela, 21 мая 2025 года. Продажа билетов для членов концертного клуба Live Nation начнется 5 сентября в 11 часов утра. В открытую продажу на сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят 6 сентября в 11.00.