Легенда в Таллинне: Роберт Плант, Сьюзи Диан и Saving Grace приглашают вас на магический вечер музыки

Роберта Планта можно назвать синонимом рок-н-ролла, он не одно десятилетие очаровывал публику своим мощным вокалом и харизмой. Еще со времен Led Zeppelin Роберт известен своим умением раздвигать музыкальные границы, этой же линии он придерживается и в своей сольной карьере. Многочисленные успешные коллаборации лишь подтверждают это. Его последний проект, Saving Grace, демонстрирует недюжинный талант музыканта и его страсть к музыке.

Созданный в 2019 году коллектив Saving Grace – это проект, в который входят Сьюзи Диан (вокал), Оли Джефферсон (ударные), Тони Келси (мандолина и гитара), Мэтт Уорли (банджо и гитара) и Роберт Плант (вокал). Выступления коллектива описываются как завораживающее путешествие от шепота к крику, в котором смешиваются чувственные аранжировки с динамичными крещендо. Их сет-лист – это хорошо продуманный сборник разных каверов в свежей трактовке и с инновационным звучанием.

Тони Вудуорд из Americana UK, положительно отзываясь о живых выступлениях группы, отмечает: „Пять музыкантов с самого начала и до конца работают в идеальной гармонии, прокладывая музыкальный путь в его первозданном виде“. Газета The Evening Standard в своей рецензии придерживается той же точки зрения, подчеркивая „чрезвычайный уровень эмоциональной интенсивности и интимности“, который Saving Grace демонстрируют на сцене.

Этот коллектив, известный своей одухотворенной и спокойной музыкой, с элементами блюза, восточными и фольклорными мотивами, создает ощущение волшебства при помощи теплых гармоний и захватывающих выступлений. Вот как описывает их Ultimate Classic Rock: „Роберт как вокалист находится в хорошей форме, голос Сьюзи великолепно с ним сливается, но при этом он не менее заметен и звучит так же уверенно“. Музыкальное уважение и дружба между артистами передается публике, и это делает вечер незабываемым для всех присутствующих.