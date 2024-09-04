„Игра престолов“ и не только: названы сериалы с худшими финалами всех времен

В списке сравниваются средние рейтинги сериала с рейтингами финальных эпизодов. В перечень попали киноленты, которые разочаровали зрителей или, по их мнению, не являются уместными для сюжета.

Сериал „Карточный домик“

Именно он получил корону худшего финала всех времен. Отчасти это связано с тем, что создателям пришлось доделывать финальный сезон после внезапного ухода ведущей звезды Кевина Спейси. В ленте он сыграл коварного политика Фрэнка Андервуда.

Финал „Карточного домика“, который вышел в эфир 2 ноября 2018 года, получил рейтинг 2,6 из 10 на IMDb, что на целых 55 % ниже среднего рейтинга эпизодов - 8,1.

Сериал „Обещанный Неверленд“

„Обещанный Неверленд“ занял второе место в антирейтинге. Средняя оценка эпизода 8/10, но сам сериал получил финальную оценку 2,8/10. Поговаривают, что больше всего зрителей не устроило то, что конец драматического фэнтези-триллера о магическом мире людей и волшебных существ, сильно отличался от замысла. Поэтому многие разочарованы идеей создателей о финале.

Сериал „Игра престолов“

Сериал „Игра престолов“ от Sky и HBO стал достаточно популярным после девяти успешных лет на больших экранах. Фэнтезийная лента, основанная на романах Джорджа Р. Р. Мартина, получала высокий средний балл за эпизод - 8,8, но финальный рейтинг составлял всего 4. Для многих зрителей он имел неожиданный поворот событий, который считают совсем неуместным.

Также в перечень вошли сериалы „Академия Амбрелла“ и „Как я встретил вашу маму“.