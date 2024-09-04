Под окнами жителей Ласнамяэ будут снимать голливудское кино. Парковка запрещена, движение пешеходов и машин будет ограничено

Мост Саарепийга, который находится в ласнамяэском микрорайоне Лаагна, будет перекрыт вечером 18 сентября. Движение пешеходов будет частично ограничено, в зоне будут работать регулировщики. По словам исполняющего обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилла Клауса, это связано с тем, что компания Münchhausen Films проводит в сентябре съемки голливудского шпионского сериала.