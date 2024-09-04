Кино
04.09.2024, 13:00

Под окнами жителей Ласнамяэ будут снимать голливудское кино. Парковка запрещена, движение пешеходов и машин будет ограничено

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Перекрытие на Лаагна
Перекрытие на Лаагна
ФОТО: Erakogu

Мост Саарепийга, который находится в ласнамяэском микрорайоне Лаагна, будет перекрыт вечером 18 сентября. Движение пешеходов будет частично ограничено, в зоне будут работать регулировщики. По словам исполняющего обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилла Клауса, это связано с тем, что компания Münchhausen Films проводит в сентябре съемки голливудского шпионского сериала.

„18 сентября в связи с киносъемками будет изменено движение на улице Викерласе/мосту Саарепийга“, - написано в объявлении, расклеенном в данном районе.

Лаагна теэ

  • 19:00-22:00 движение на Лаагна теэ частично ограничено

  • 22:00-05:00 территория закрыта

  • 05:00-07:00 движение на Лаагна теэ частично ограничено

  • 07:00 движение открыто

Ул. Викерласе/ул. Пикри

  • 12:00-08:00 запрещено парковаться от дома ул. Викерласе, 20 до Центра Лаагна на ул. Викерласе, 19 (включая парковочную зону)

  • 19:00-05:00 ул. Викерласе/ул. Пикри закрыты для движения

  • 05:00-07:00 движение частично ограничено

Жители домов по ул. Викерласе, 15 и 17 могут попасть в свои дома и дворы с улицы со стороны Лаагна теэ.

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