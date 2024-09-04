Шоубиз
04.09.2024, 14:01

Отношениям конец! Звезда фигурного катания, сестра nublu Эва-Лотта Кийбус и конькобежец Мартен Лийв расстались

 
ФОТО: KOLLAAŽ

Фигуристка Эва-Лотта Кийбус (21) и конькобежец Мартен Лийв (27) два года назад подтвердили Kroonika, что они - пара. Теперь ведущие спортсмены разошлись в разные стороны.

Ранее позировавшая вместе на фотографиях в соцсетях и оставлявшая друг другу комментарии спортивная пара теперь удалила все совместные снимки. На аккаунтах обоих фигуристов теперь можно увидеть только их собственные достижения и успехи на льду.

Эва-Лотта подтвердила Kroonika, что она больше не вместе с Мартеном. „Да, мы расстались“, — призналась она, но не стала вдаваться в подробности.

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