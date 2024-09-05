Проект музейной карты: разыскиваются люди, никогда не бывавшие в музее!

Цель инициативы – сломать распространенные стереотипы о музеях и побудить людей, которые по той или иной причине не посещали ни единого музея, сделать первые шаги на пути открытия для себя культуры.

„У нас нет точной информации о том, сколько взрослых людей в Эстонии ни разу не бывали в музеях, но надо полагать, что их не очень много, – отметил руководитель проекта музейной карты Керт Каск. – Надеемся все же, что у нас получится найти этих людей и мы сумеем предложить им возможность окунуться в увлекательный мир музеев“.

Участники акции смогут посетить музеи в компании завсегдатаев, которые познакомят их с многогранным музейным миром и поделятся своими знаниями и своей страстью к культуре. Музейные экскурсии проведут, в частности, историк Яак Юске и Криста Роолайд, которая в прошлом году удостоилась звания „Друг музее“, присуждаемого Союзом музеев Эстонии. За время, прошедшее с презентации музейной карты, Роолайд успела посетить все присоединившиеся к проекту музеи, то есть более 130 заведений, и многие из них – более одного раза.

„Музей – это место, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Там каждый найдет что-то, что его трогает, – сказал Каск. – Мы хотим продемонстрировать, что музеи – это не просто здания с историческими экспонатами. Музей – живая динамичная среда, где можно учиться, черпать вдохновение и получать новые впечатления“.

С прошлого года музейную карту успели оформить более 15 000 человек, а разнообразные музеи по всей Эстонии держатели карты посетили свыше 150 000 раз. Согласно статистике проекта музейной карты, этим летом около 20 000 раз посещений музеев в Эстонии пришлось именно на обладателей музейных карт.

Как принять участие?

Для участия в акции нужно не позднее 11 сентября заполнить короткую анкету. Можно указать не только собственное имя, но и заполнить анкету за друга или знакомого, который еще не успел окунуться в мир музеев. С выбранными кандидатами свяжутся не позднее конца сентября.

К музейной карте присоединились музеи со всех уездов Эстонии. Полный перечень музеев, в которые можно попасть по музейной карте, найдете на сайте muuseumikaart.ee.