В „Линдакиви“ пройдет концерт ко Дню бабушек и дедушек
В воскресенье, 8 сентября в 12 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22) состоится концерт, посвященный Дню бабушек и дедушек.
„Бабушки и дедушки — это те, кто, помимо всего прочего, передают нам ценности, традиции и мудрость. Я рад, что государство много лет назад провозгласило День бабушек и дедушек государственной знаменательной датой. Я приглашаю всех жителей района Ласнамяэ насладиться праздничным концертом“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
На мероприятии выступят коллективы кружков по интересам центра культуры „Линдакиви“: вокально-эстрадная студия „Кнопочки“, My Way Dance Studio, школа танцев Agneta, танцевальная студия Mission4, TUTTI STUDIO и танцевальный дуэт Hara.
Концерт бесплатный для всех. Организаторы призывают приходить на мероприятие исключительно в хорошем самочувствии, а в случае болезни оставаться дома.