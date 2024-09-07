В „Линдакиви“ пройдет концерт ко Дню бабушек и дедушек

„Бабушки и дедушки — это те, кто, помимо всего прочего, передают нам ценности, традиции и мудрость. Я рад, что государство много лет назад провозгласило День бабушек и дедушек государственной знаменательной датой. Я приглашаю всех жителей района Ласнамяэ насладиться праздничным концертом“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.