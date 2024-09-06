59-летняя Моника Беллуччи впервые заговорила о романе с супер-известным режиссером

59-летняя звезда отметила, что находится в отношениях с избранником уже полтора года. По ее словам, любимый, который снимал известные фильмы „Чарли и шоколадная фабрика“ и „Бэтмен“, является источником вдохновения и мотивации для нее. В то же время Моника является музой и для самого Тима.

„Я не люблю говорить о своей личной жизни, потому что она для меня слишком важна. Но я могу сказать, что наши отношения, бесспорно, создают определенную форму соучастия, которая дает жизнь творчеству“, - отметила Беллуччи.

К слову, о романе актрисы и режиссера стало известно в начале 2024 года. Некоторое время влюбленные скрывали отношения, но часто появлялись на публичных мероприятиях вместе.

Что известно о Монике Беллуччи

Моника считается одной из самых знаменитых моделей и секс-символов в мире. Перед актерской карьерой она работала фотомоделью и представляла известные бренды.

Дебют в кино был у Беллуччи в 1991 году в киноленте „Розыгрыш“, а затем роль в фильме „Квартира“ принесла ей первый общеевропейский успех. Однако до сих пор самой узнаваемой кинокартиной с участием звезды является романтическая драма „Малена“.