Элтон Джон потерял зрение и раскрыл причину проблем со здоровьем

В своем Instagram он опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии своего здоровья. Музыкант отметил, что проблемы со зрением у него начались еще летом, пишет The Washington Post. Знаменитость перенес инфекцию глаз, в результате которой он перестал видеть на один глаз. Сейчас 77-летний исполнитель проходит курс лечения и чувствует себя лучше.

„В течение лета я имел дело с тяжелой инфекцией глаз, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я выздоравливаю, но потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу“, - написал Элтон Джон.

Процесс лечения музыкант описал, как „чрезвычайно медленный“, но медики делают все возможное, чтобы вернуть зрение легенде. Артист выразил благодарность врачам и родным, которые были рядом с ним в сложный период.

„Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер и моей семье, которые так заботились обо мне в течение последних нескольких недель. Я тихо провел лето, восстанавливаясь дома, и я вижу положительный прогресс в моем лечении и выздоровлении“, - подытожил певец.