NOËP рассказал о своем образовании: если сложить три ВУЗа, то наберется на бакалаврский диплом

Фрагмент с участием Кыппера начался с неожиданного для него вопроса: ведущие Берт Ярвет и Маргус Камлат поинтересовались, когда музыкант в последний раз ходил в школу. „Я вообще не ходил в школу“, - сначала отшутился NOËP, а затем с юмором добавил, что всю жизнь ходит в школу.

Затем разговор перешел к университетам. „Я учился в трех университетах“, — сказал Кыппер. „Можно было бы подумать, что я человек с высшим образованием, но, скажем так, если сложить все три университета, то у меня бы набрался бакалаврский диплом“, — добавил он.

Когда ведущий уточнил, закончил ли Кыппер хоть одно учебное заведение, музыкант ответил, что действительно пока ни одного не завершил. Он оставил недоученными такие учебные заведения, как BFM, EMTА и учебное заведение с итальянским названием Istituto Europeo di Design. В последнем Кыппер учился в Барселоне.

По поводу того, почему он не окончил университеты, музыкант сказал, что у него на это есть веские причины. „Сначала я поступил в BFM. Потом я пошел учиться дальше в Istituto Europeo di Design. Я бросил учебу там, потому что вернулся в Эстонию и начал заниматься проектом „Vasaku jala reedet““, — рассказал NOËP. Поскольку монтаж фильма и другие дела затянулись до следующего учебного года, он лишился своей стипендии и больше не вернулся в институт.

Несколько лет спустя артист поступил в Эстонскую академию музыки и театра (EMTA). В это время он был занят проектом сериала „Restart“, поэтому не смог закончить второй год в EMTА. „Но столько, сколько я там учился, учился очень хорошо“, — признался Кыппер.