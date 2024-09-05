ФОТО | Трэвел-блогеры Катри Катс и Юхани Сярглеп стали родителями: ребенку дали редкое имя

Девочка родилась 1 сентября. Катри также поделилась радостной новостью в своем Instagram. „Добро пожаловать в мир, Филиппа Джини Сярглеп. Родилась дома в ночь на 1 сентября. Девочка нашей мечты“, - написала она.

В конце марта блогеры Катри Катс и Юхани Сярглеп опубликовали в социальных сетях милое видео. Показав черно-белые счастливые кадры, пара объявила, что скоро в их семье родится девочка.

„Островная девочка присоединится к нам в конце лета. Люблю тебя, Юхани, и люблю нас. Не могу дождаться, когда смогу разделить свою любовь с малышкой в ближайшем будущем“, - написала Катри в подписи к очаровательному видео в Instagram.

Катри и Юхани состоят в отношениях уже более 12 лет, семь из которых они были помолвлены. В интервью журналу Kroonika в 2019 году Катри раскрыла причину, по которой они до сих пор не поженились.

„Мы уже три года как обручены, но свадьбу все откладываем. Сейчас мы просто не хотим откладывать свои доходы на свадьбу, потому что есть много всего нового и интересного. Свадьба все же должна быть большой и веселой для всех - в Италии, пальцы веером, вместе с друзьями и семьей. Сейчас такой возможности нет, но мы к этому стремимся“, - говорила девушка пять лет назад.