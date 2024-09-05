Шоубиз
05.09.2024, 10:00

ФОТО | Дети рэпера Gameboy Tetris навестили его в психиатрической клинике, где он проходит лечение

 
Gameboy Tetris
Gameboy Tetris
ФОТО: delfi | Delfi Meedia

Бывший участник 5MINUST, рэпер Gameboy Tetris (Павел Бочаров), опубликовал в соцсетях фотографии того, как дети навестили его в психиатрической клинике на Палдиски маантеэ.

В конце августа музыкант опубликовал в социальных сетях видео, в котором откровенно рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. Он рассказал, что проходит лечение в психиатрической клинике Seewald и принимает антидепрессанты. „Я бы даже сейчас был рад сесть в машину, одной вполне достаточно, где меня согрела бы улыбка и аромат родного человека“, - сказал он. Похоже, рэперу не пришлось долго ждать своих близких: двое его старших детей навестили его в медицинском учреждении. Однако младшего сына, который родился весной, на снимках не было.

В остальном музыкант держит все связанное со своей личной жизнью и детьми в строжайшем секрете. Он избегает этой темы в интервью. Он также нечасто выкладывает их фотографии в своих социальных сетях. К фотографиям, которые музыкант выложил сейчас, он подписал, что это снимки важных гостей.

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