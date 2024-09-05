ФОТО | Дети рэпера Gameboy Tetris навестили его в психиатрической клинике, где он проходит лечение

В конце августа музыкант опубликовал в социальных сетях видео, в котором откровенно рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. Он рассказал, что проходит лечение в психиатрической клинике Seewald и принимает антидепрессанты. „Я бы даже сейчас был рад сесть в машину, одной вполне достаточно, где меня согрела бы улыбка и аромат родного человека“, - сказал он. Похоже, рэперу не пришлось долго ждать своих близких: двое его старших детей навестили его в медицинском учреждении. Однако младшего сына, который родился весной, на снимках не было.