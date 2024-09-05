ФОТО | С днем рождения! Алика Милова отметила 22-летие необычным „тортом“
Певица Алика Милова празднует сегодня свой 22-й день рождения. Вместо традиционного торта она зажгла свечу на совершенно другом блюде.
Алика поделилась в своих соцсетях фотографией, которая была сделана ровно через минуту после полуночи, то есть уже 5 сентября. На фотографии, опубликованной в Instagram, видно, что свеча на этот раз горит не на торте, а на гамбургере, который на первый взгляд кажется двойным чизбургером из McDonalds.
Видно, что на гамбургере горит голубая свеча, а вокруг него разложена картошка фри. На заднем плане видно, что Алике на день рождения, скорее всего, подарили подсолнухи. Еще одна яркая деталь - полосатый подарочный пакет.
Кто знает, быть может так певицу с днем рождения поздравил ее новый бойфренд - режиссер Рауль Эско.