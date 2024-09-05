ФОТО | С днем рождения! Алика Милова отметила 22-летие необычным „тортом“

Алика поделилась в своих соцсетях фотографией, которая была сделана ровно через минуту после полуночи, то есть уже 5 сентября. На фотографии, опубликованной в Instagram, видно, что свеча на этот раз горит не на торте, а на гамбургере, который на первый взгляд кажется двойным чизбургером из McDonalds.