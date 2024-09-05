Дружба или романтика? Скрывающий личную жизнь певец Отт Лепланд отдыхает в компании фигуристой блондинки

В конце августа Отт Лепланд опубликовал две фотографии своего пребывания на мини-вилле Luxury Resort и написал: „А где отдыхаешь ты? В Эстонии или за границей?

На второй фотографии наблюдательный глаз может заметить, что Лепланд отметил на снимке блондинку по имени Кристийн Лехт. Позже Лепланд добавил имя Лехт к фотографии в Instagram, где сам он сидит на лестнице и смотрит в сторону.