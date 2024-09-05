Шоубиз
05.09.2024, 16:00

Дружба или романтика? Скрывающий личную жизнь певец Отт Лепланд отдыхает в компании фигуристой блондинки

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ФОТО: Kollaaž

Певец Отт Лепланд (37), который уже некоторое не состоит ни с кем в отношениях, наслаждается отпуском и качественным времяпрепровождением с горячей блондинкой. В последний месяц лета они провели время вместе на мини-вилле.

В конце августа Отт Лепланд опубликовал две фотографии своего пребывания на мини-вилле Luxury Resort и написал: „А где отдыхаешь ты? В Эстонии или за границей?

На второй фотографии наблюдательный глаз может заметить, что Лепланд отметил на снимке блондинку по имени Кристийн Лехт. Позже Лепланд добавил имя Лехт к фотографии в Instagram, где сам он сидит на лестнице и смотрит в сторону.

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