05.09.2024, 16:00
Дружба или романтика? Скрывающий личную жизнь певец Отт Лепланд отдыхает в компании фигуристой блондинки(1)
ФОТО: Kollaaž
Певец Отт Лепланд (37), который уже некоторое не состоит ни с кем в отношениях, наслаждается отпуском и качественным времяпрепровождением с горячей блондинкой. В последний месяц лета они провели время вместе на мини-вилле.
В конце августа Отт Лепланд опубликовал две фотографии своего пребывания на мини-вилле Luxury Resort и написал: „А где отдыхаешь ты? В Эстонии или за границей?
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