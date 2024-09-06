В субботу в центре Т1 Karl-Erik Taukar Band даст бесплатный концерт

онцерт начнется в 14:00 в центральном атриуме T1 и будет бесплатным. Программа праздника стартует в 12:45 с гимнастики под руководством тренеров студии Make Me Feel. Танцевальные номера представят танцевальный и фитнес клуб TantsuGeen, танцевальная студия LifeDance и танцевально-гимнастическая школа Anna Melody. Также выступят Arte do Brasil - Capoeira Estonia, Академия единоборств Кевина Ренно, спортивный клуб Kontakt и фехтовальный клуб Le Glaive.

На третьем этаже T1 в недавно открытых помещениях посетителей ждет современный сквош-центр Yolo Squash с семью кортами, где все желающие смогут бесплатно попробовать свои силы в этой игре. Многие работающие в T1 спортивные клубы хотят представиться жителям города на следующей неделе – с 9 по 15 сентября – в рамках дней открытых дверей.

На Buduaar Turg LIVE товары предложит немало известных людей

В субботу на втором этаже T1 также пройдет мероприятие Buduaar Turg LIVE – это отличная возможность обновить свой гардероб. Ведущей дня станет Реэт Хярмат, а посетителей ждут около 70 продавцов. Среди них будут такие известные персоны, как Моника Туви, Соня Малинен, Мари-Леэн Альберс и Меэлис Томсон, Аллан Роосилехт, Ханна Кальясте, Лоора Кальясте, Адель Рюйтель и многие другие. Посещение рынка бесплатно, а открыт он будет с 11:00 до 16:00.

Т1 располагает почти тысячей парковочных мест для посетителей на подземной парковке и в парковочном доме. До центра Т1 можно доехать на трамваях №2 (Копли – Суур-Паала) и №4 (Вана-Лыуна – Суур-Паала), ближайшая остановка – Majaka põik.