СХЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЙ | Съемки фильма повлияют в ближайшие недели на дорожное движение в Таллинне

Компания Münchhausen Productions OÜ будет проводить 9, 16, 17 и 18 сентября киносъемки в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Нымме, что повлечет за собой временные перекрытия улиц как для автотранспорта, так и для пешеходов. Во всех местах съемки будут работать регулировщики движения для помощи местным жителям и другим участникам движения.

9 сентября с 8:00 до 20:00 территория перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 48 будет закрыта для пешеходов. Автобусная остановка перед зданием будет временно перенесена на полосу общественного транспорта перед перекрестком Суур-Амеэрика и Пярнуского шоссе.

9 сентября с 8:00 до 20:00 в районе Ласнамяэ будет закрыт мост Раадику через Лаагна теэ, в том числе для общественного транспорта (повлияет на линии автобусов № 42, 67, 51 и 58). Пешеходам и велосипедистам будет обеспечен проход с некоторым временем ожидания, однако в качестве обходного пути можно использовать туннель или переход, находящиеся на расстоянии пяти минут ходьбы. Автотранспорт сможет объехать по мосту на Мустакиви теэ. С маршрутами объезда общественного транспорта можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee.

11 сентября с 10:00 до 23:00 в Нымме на отрезке улицы перед домом на Аате, 10 движение автотранспорта и пешеходов будет ограничено. Пешеходам следует считаться со временем ожидания до 10 минут во время съемок. Парковка на некоторых улицах в районе улицы Аате будет временно запрещена.

16 сентября будет закрыт отрезок улицы Кейцвальди между улицами Кундери и Фельманни, перекресток улиц Фельманни и Крейцвальди закроется для автотранспорта и пешеходов с 20:00 до 6 часов утра 17 сентября. Пешеходы смогут пройти через Полицейский парк и парковку Дома радио на переулок Рауа, и с другой стороны через внутренний двор ERR мимо отеля Hilton на улицу Фельманни. Необходимо учитывать время ожидания.