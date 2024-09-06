„Без наркотиков и алкоголя!“. В Риге пройдет новый фестиваль электронной музыки

За 17 лет своей карьеры Гай „Guy J“ Джада собрал обширную дискографию, представленную в эклектичном списке всемирно известных лейблов. Музыкальные критики без преувеличений описывают материал артиста как „хорошая электронная музыка“.

Музыкант играет музыку в стилях „progressive house“, „techno“ и „electro“. „Guy J“ объединяет мелодии из всех жанров и делает свою каждую музыкальную работу уникальной.

https://youtu.be/UvdafSqDFbI

Артист со своей музыкой выступал в разных странах планеты на популярных фестивалях. В прошлом году „Guy J“ выступил со своей новой программой на фестивале „Loveland“ в Амстердаме перед многотысячной аудиторией. Видео с его выступления собрало более 1 миллиона просмотров на YouTube.

На фестивале в Риге артист выступит со своей особой программой, где исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал. Также на сцену выйдет эстонский дуэт „Bombossa Brothers“, а также местный местный диджей и „Edgar Kozak“.

— Главное внимание в движении „Endorfin“ уделяется натуральному и чистому опыту –фестиваль пройдет без алкоголя и наркотиков, позволяя посетителям полностью погрузиться в энергию музыки и сообщества. Кроме музыки, гостей ждут мероприятия по улучшению самочувствия, а именно общая медитация — рассказали организаторы фестиваля.

„Endorfin“ — это дневной фестиваль, без возрастных ограничений. Организаторы приглашают и самые молодые поколения, но рекомендуют подумать о защите слуха для детей. Для посетителей установлен специальный дресс-код: „Вдохновляйтесь тематикой „Burning Man“ и проявите креативность, выразите свою индивидуальность“.

Билеты на фестиваль доступны во всех кассах „Biļešu Serviss“. Подробная информация о фестивале на официальном сайте www.endorfin.world