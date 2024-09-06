„Без наркотиков и алкоголя!“. В Риге пройдет новый фестиваль электронной музыки
21 сентября на концертной площадке „AB Dambis“ состоится новый фестиваль электронный музыки „Endorfin“, сообщает портал balticevents.info. Это будет заключительным музкальным фестивалем под открытым небом этим летом. Главным гостем вечера станет известный израильский музыкант и продюсер „Guy J“.
За 17 лет своей карьеры Гай „Guy J“ Джада собрал обширную дискографию, представленную в эклектичном списке всемирно известных лейблов. Музыкальные критики без преувеличений описывают материал артиста как „хорошая электронная музыка“.
Музыкант играет музыку в стилях „progressive house“, „techno“ и „electro“. „Guy J“ объединяет мелодии из всех жанров и делает свою каждую музыкальную работу уникальной.
https://youtu.be/UvdafSqDFbI
Артист со своей музыкой выступал в разных странах планеты на популярных фестивалях. В прошлом году „Guy J“ выступил со своей новой программой на фестивале „Loveland“ в Амстердаме перед многотысячной аудиторией. Видео с его выступления собрало более 1 миллиона просмотров на YouTube.
На фестивале в Риге артист выступит со своей особой программой, где исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал. Также на сцену выйдет эстонский дуэт „Bombossa Brothers“, а также местный местный диджей и „Edgar Kozak“.
— Главное внимание в движении „Endorfin“ уделяется натуральному и чистому опыту –фестиваль пройдет без алкоголя и наркотиков, позволяя посетителям полностью погрузиться в энергию музыки и сообщества. Кроме музыки, гостей ждут мероприятия по улучшению самочувствия, а именно общая медитация — рассказали организаторы фестиваля.
„Endorfin“ — это дневной фестиваль, без возрастных ограничений. Организаторы приглашают и самые молодые поколения, но рекомендуют подумать о защите слуха для детей. Для посетителей установлен специальный дресс-код: „Вдохновляйтесь тематикой „Burning Man“ и проявите креативность, выразите свою индивидуальность“.
Билеты на фестиваль доступны во всех кассах „Biļešu Serviss“. Подробная информация о фестивале на официальном сайте www.endorfin.world