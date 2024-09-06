УЖЕ ЗАВТРА | В эту субботу группа „Сплин“ выступит в Таллинне

Основанная в 1994 году, группа выпустила более 20 альбомов, став культовой для нескольких поколений. Песни „Орбит без сахара“, „Романс“, „Выхода нет“ и многие другие остаются узнаваемыми, а творчество Александра Васильева продолжает быть востребованным.