06.09.2024, 10:01
УЖЕ ЗАВТРА | В эту субботу группа „Сплин“ выступит в Таллинне
ФОТО: Erakogu
Легендарная рок-группа „Сплин“ снова в Таллинне после аншлагового концерта. В программе — проверенные временем хиты и новые актуальные композиции. Концерт состоится 7 сентября 2024 года в 19:00 в концертном доме Alexela.
Основанная в 1994 году, группа выпустила более 20 альбомов, став культовой для нескольких поколений. Песни „Орбит без сахара“, „Романс“, „Выхода нет“ и многие другие остаются узнаваемыми, а творчество Александра Васильева продолжает быть востребованным.
В партере билетов уже нет, остались штучные на балконе.
Билеты можно купить здесь.