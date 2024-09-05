ФОТО | Криштиану Роналду не смог сдержаться из-за красавицы-невесты в бикини – сделал непристойное движение перед камерами
Звездный португалец Криштиану Роналду продолжил свой отдых во Франции после того, как посетил Монако, где проходила жеребьевка ЛЧ, пишет „Трибуна“.
Криштиану стал главной персоной начала нового сезона этого еврокубка. Ему доверили нажимать кнопку, которая и определяла жребий клубам. Хотя за него это делал суперкомпьютер, но все-таки Роналду запускал алгоритм своим действием.
Похоже, что Криштиану понравилось нажимать на кнопки, ведь в Сен-Тропе заметили следующую картину. Он и его возлюбленная, Джорджина Родригес, отдыхали на роскошной яхте. Пара имела безупречный вид, особенно, аргентинка в белоснежном бикини.
Вместо привычных фото с отдыха на этот раз они выдали несколько пикантные фотографии. Красота Джорджины заставила Криштиану не сдержаться и перед камерами, которые зафиксировали его действия.