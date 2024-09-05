ФОТО | Криштиану Роналду не смог сдержаться из-за красавицы-невесты в бикини – сделал непристойное движение перед камерами

Криштиану стал главной персоной начала нового сезона этого еврокубка. Ему доверили нажимать кнопку, которая и определяла жребий клубам. Хотя за него это делал суперкомпьютер, но все-таки Роналду запускал алгоритм своим действием.

Похоже, что Криштиану понравилось нажимать на кнопки, ведь в Сен-Тропе заметили следующую картину. Он и его возлюбленная, Джорджина Родригес, отдыхали на роскошной яхте. Пара имела безупречный вид, особенно, аргентинка в белоснежном бикини.

Вместо привычных фото с отдыха на этот раз они выдали несколько пикантные фотографии. Красота Джорджины заставила Криштиану не сдержаться и перед камерами, которые зафиксировали его действия.