ДО и ПОСЛЕ | Противная гнилая улыбка исчезла! Джонни Депп похвастался новыми белоснежными зубами

61-голливудский актер Джонни Депп, похоже, перенес серьезную стоматологическую операцию, существенно улучшив свой зубной ряд. В видео, которое опубликовал в Instagram владелец бара Lorraine’s Cafe в районе Эксума на Багамах Рэп Рэп Зойло под псевдонимом @killerbartender, звезда фильма „Пираты Карибского моря“ демонстрирует ровные белые зубы.

В кадре бармен и Джонни обнимаются, Депп дегустирует напиток и широко улыбается в камеру.

„Джек Воробей встречает убийцу-бармена из Эксума на Багамах… моменты, которые случаются раз в жизни с мистером Джонни Деппом“, — говорится в подписи к посту.

Актер поприветствовал людей в заведении и подошел к барной стойке, чтобы смешать напиток с барменом.

В прошлом году на Каннском кинофестивале в мае 2023 года гигиена полости рта Деппа подверглась пристальному вниманию, когда его сфотографировали на красной дорожке в рамках продвижения фильма „Жанна Дюбарри“.

На фото Депп улыбался, привлекая внимание на фоне ряда дефектов полости рта, включая зубы, которые не соответствовали по цвету и, казалось, были повреждены, а фанаты описывали его зубы как „гниющие“.