Station Narva стартовал! Мировые звезды на сцене и сценарии будущего для Ида-Вирумаа

После полуночи на верхнем этаже прибрежного Ro-Ro выступят танцевальный арт-поп-дуэт MEGAMEGA Superstar и панк-рок-группа Tabloited из Кохтла-Нымме. На открытой площадке Ro-Ro гостей ждут сеты от местной диджейской группы Surf to the Beat, которые играют музыку в диапазоне от инди-дэнса до техно. Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.

В 18:00 стартует музыкальная программа в Нарвском музее, в историческом замке Германа, только что оборудованном новым эффектным освещением. На трех сценах выступят гиганты спейс-рока Spiritualized и звезда современной музыки Белль Чен из Англии, мировая арт-поп-звезда Kate NV, Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий произведения Свена Грюнберга, а также дебютирующие в Нарве Singer Vinger и Мария Калласту. В 20:30 журналист Тыну Карьятсе побеседует со Свеном Грюнбергом в кинозале Reconditorium, а вечером там же покажут фильмы „Отель „У Погибшего Альпиниста““, „Клабуш“ и „Накситралли“ с музыкой Грюнберга. До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.

В 17:00 Puuluup даст бесплатный концерт в рамках мероприятий городской сцены в Западном дворе Нарвского музея, а в 17:30 в галерее Rondeel откроется групповая выставка Ида-Вирумааских художников B&W Gold, куратором которой является силламяэский художник Эдуард Зеньчик. галерея Нарвского замка. В 19:00 всех желающих ждут на экскурсию в лучах заката по Нарвской Венеции.

С 11:00 до 16:30 в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT пройдет День будущего, где с вдохновляющей речью выступит менеджер nublu Каарел Сейн, а молодежь Ида-Вирумаа в ходе мастерской смоделирует под руководством экспертов Эстонского зеленого движения сценарии будущего региона. Мероприятие, которое также является частью программы „Молодежная лаборатория Station Narva “, стартовавшей в этом году, также посетит делегация чиновников, ответственных за процесс справедливого перехода, чтобы почерпнуть у молодежи свежие идеи. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация .

Суббота, 7 сентября

В 11 часов утра гостей фестиваля приглашают в центр неформального обучения VitaTiim на традиционный завтрак по-нарвски с местной едой и под увлекательные истории. Далее последует экскурсия по скрытым фотогеничным уголкам Нарвы с автором инстаграм-аккаунта boringnarva, экскурсия с гидом по помещениям и выставкам Нарвской арт-резиденции, а также настоящий украинский обед.

В 14:00 Алика, суперзвезда родом из Нарвы, даст бесплатный концерт во дворе Нарвской эстонской гимназии. Также выступит школьный ансамбль NERG. В 15:00 всех приглашают на заключительную вечеринку летнего проекта Нарвской арт-резиденции „Посольство Нарвской Венеции“ Narva Venice Annuale в формате творческой дачи на территории бывшей водокачки Кренгольма. Также будут проводиться лодочные экскурсии по водным каналам, попасть на которые можно по отдельному пропуску и по предварительной регистрации. В 17:00 NOËP даст бесплатный концерт в Западном дворе Нарвского музея.

В 18:00 на трех сценах Нарвского музея стартует музыкальная программа с выступлениями лауреата премии Грэмми и грайм-звезды Flowdan из Англии, NOËP с приглашенной звездой Аликой, украинской фолктроник-группы Go_A, которая произвела фурор на конкурсе песни „Евровидение“, норвежской хулиганской группы Tacobitch, финской авангардистки Пелкки Поутанен, электронного музыканта Modulshtein и актрисы MariQ с новой совместной программой, нарвского электронного проекта ODIN и диджей-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. В кинозале замка будет показан документальный фильм „NOËP: первый стадион“. До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.