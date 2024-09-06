Station Narva стартовал! Мировые звезды на сцене и сценарии будущего для Ида-Вирумаа(3)
До воскресенья в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который в седьмой раз наполнит приграничный город Нарва музыкой от артистов из Эстонии и из-за рубежа, продемонстрирует городское пространство под новым углом и пригласит обсудить традиции и будущее Ида-Вирумаа вместе с жителями региона.
Пятница, 6 сентября
С 11:00 до 16:30 в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT пройдет День будущего, где с вдохновляющей речью выступит менеджер nublu Каарел Сейн, а молодежь Ида-Вирумаа в ходе мастерской смоделирует под руководством экспертов Эстонского зеленого движения сценарии будущего региона. Мероприятие, которое также является частью программы „Молодежная лаборатория Station Narva“, стартовавшей в этом году, также посетит делегация чиновников, ответственных за процесс справедливого перехода, чтобы почерпнуть у молодежи свежие идеи. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
В 17:00 Puuluup даст бесплатный концерт в рамках мероприятий городской сцены в Западном дворе Нарвского музея, а в 17:30 в галерее Rondeel откроется групповая выставка Ида-Вирумааских художников B&W Gold, куратором которой является силламяэский художник Эдуард Зеньчик. галерея Нарвского замка. В 19:00 всех желающих ждут на экскурсию в лучах заката по Нарвской Венеции.
В 18:00 стартует музыкальная программа в Нарвском музее, в историческом замке Германа, только что оборудованном новым эффектным освещением. На трех сценах выступят гиганты спейс-рока Spiritualized и звезда современной музыки Белль Чен из Англии, мировая арт-поп-звезда Kate NV, Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий произведения Свена Грюнберга, а также дебютирующие в Нарве Singer Vinger и Мария Калласту. В 20:30 журналист Тыну Карьятсе побеседует со Свеном Грюнбергом в кинозале Reconditorium, а вечером там же покажут фильмы „Отель „У Погибшего Альпиниста““, „Клабуш“ и „Накситралли“ с музыкой Грюнберга. До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.
После полуночи на верхнем этаже прибрежного Ro-Ro выступят танцевальный арт-поп-дуэт MEGAMEGA Superstar и панк-рок-группа Tabloited из Кохтла-Нымме. На открытой площадке Ro-Ro гостей ждут сеты от местной диджейской группы Surf to the Beat, которые играют музыку в диапазоне от инди-дэнса до техно. Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.
Суббота, 7 сентября
В 11 часов утра гостей фестиваля приглашают в центр неформального обучения VitaTiim на традиционный завтрак по-нарвски с местной едой и под увлекательные истории. Далее последует экскурсия по скрытым фотогеничным уголкам Нарвы с автором инстаграм-аккаунта boringnarva, экскурсия с гидом по помещениям и выставкам Нарвской арт-резиденции, а также настоящий украинский обед.
В 14:00 Алика, суперзвезда родом из Нарвы, даст бесплатный концерт во дворе Нарвской эстонской гимназии. Также выступит школьный ансамбль NERG. В 15:00 всех приглашают на заключительную вечеринку летнего проекта Нарвской арт-резиденции „Посольство Нарвской Венеции“ Narva Venice Annuale в формате творческой дачи на территории бывшей водокачки Кренгольма. Также будут проводиться лодочные экскурсии по водным каналам, попасть на которые можно по отдельному пропуску и по предварительной регистрации. В 17:00 NOËP даст бесплатный концерт в Западном дворе Нарвского музея.
В 18:00 на трех сценах Нарвского музея стартует музыкальная программа с выступлениями лауреата премии Грэмми и грайм-звезды Flowdan из Англии, NOËP с приглашенной звездой Аликой, украинской фолктроник-группы Go_A, которая произвела фурор на конкурсе песни „Евровидение“, норвежской хулиганской группы Tacobitch, финской авангардистки Пелкки Поутанен, электронного музыканта Modulshtein и актрисы MariQ с новой совместной программой, нарвского электронного проекта ODIN и диджей-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. В кинозале замка будет показан документальный фильм „NOËP: первый стадион“. До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.
С полуночи программа снова продолжится в клубе Ro-Ro. На сцену выйдет дрим-поп-супергруппа mariin k во главе с Марийн Калликорм, уроженкой Ида-Вирумаа и гитаристкой бэнда британской легенды Tricky, а также квартет Buzhold, играющий смесь гранжа и шугейза. Помимо них выступят рэп-группа SizeoptimaL из Нарва-Йыэсуу, Sound in Noise, драм-н-бэйс-диджей и продюсер с богатым международным послужным списком, рэпер Madz, финалист конкурса Virumaa Summer Sound, а также диджеи из команды Station Narva. Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.
Воскресенье, 8 сентября
Заключительный день фестиваля начнется в 11 часов утра на подвальном зале Нарвской ратуши. Здесь пройдет ярмарка, на которой вас ждут изделия ручной работы, дизайнерские вещи, барахолка, музыка, а также вкусная еда и напитки.
В 13:00 состоится экскурсия по Нарвской арт-резиденции и ее выставкам, а в 14:00 снова можно будет насладиться настоящим украинским обедом в ее здании. В 14:30 рядом с NART в общинном саду Кренгольма пройдет мастер-класс по интерактивному картографированию под руководством арт-садовника Элли Притчард.
На протяжении всего фестиваля будут идти экскурсии по Кренгольму и замку Германа. Дополнительная информация о программе, расписании и билетах вы найдете на сайте Station Narva.
Фестивальные абонементы Station Narva 2024 по цене 65 евро продаются в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi. В продаже также есть билеты на отдельные дни по цене 45 евро и абонемент мецената по цене 100 евро.
Организаторами фестиваля Station Narva выступают MTÜ Muusikanädal и OÜ Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры по сотрудничеству: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, kood/Jõhvi, день обсуждений BAZAR, Нарвская арт-резиденция, Piletilevi, Trickster Studios, Ela, Startup Estonia, Eesti Roheline Liikumine, Narva Eesti Gümnaasium, VitaTiim, Viru Filmifond.
Медиа-партнеры фестиваля: Põhjarannik/“Северное побережье“, Raadio 2, Elu24 и Bobe.me (LV).
Фестиваль поддерживают город Нарва, Министерство культуры, организующий Год культурного многообразия Фонд интеграции, Fortaco Estonia, Капитал культуры Эстонии, Британский совет, Narva Hotell, Hotell Inger, Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Европейский климатический пакт.