Linkin Park вернулись с новой вокалисткой, новой песней, анонсом альбома и мирового тура

Кроме того, Linkin Park анонсировали новый альбом — From Zero. Он выйдет 15 ноября. Одноименный тур в его поддержку начнется 11 сентября. Пока запланированы концерты в США, Германии, Великобритании, Южной Корее и Колумбии.В 2017 году первый вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Ему был 41 год. После этого группа приостановила свою деятельность.