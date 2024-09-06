06.09.2024, 16:00
Linkin Park вернулись с новой вокалисткой, новой песней, анонсом альбома и мирового тура
ФОТО: | Scanpix
Новой вокалисткой стала Эмили Армстронг из группы Dead Sara. Linkin Park опубликовали клип на новую песню The Emptiness Machine, записанную вместе с Армстронг. Также на ютьюб-канале LP выложили часовой концерт в новом составе, пишет Meduza.
Кроме того, Linkin Park анонсировали новый альбом — From Zero. Он выйдет 15 ноября. Одноименный тур в его поддержку начнется 11 сентября. Пока запланированы концерты в США, Германии, Великобритании, Южной Корее и Колумбии.В 2017 году первый вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Ему был 41 год. После этого группа приостановила свою деятельность.