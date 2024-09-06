Секс
06.09.2024, 13:00

ПОДКАСТ | „Любой девушке по-любому хочется еще одного мужчину“: Таллиннские свингеры о своей многолетней практике

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Свингеры. Иллюстративное фото.
Свингеры. Иллюстративное фото.
ФОТО: Сгенерированно AI

В новом выпуске подкаста „Поехали ко мне“ Виктория Соломончук и Артур Изумрудов обсудили все тонкости свингерского образа жизни с парой, которая практикует этот формат отношений уже около восьми лет. Гости поделились личным опытом, рассказали о стереотипах, возникающих в их круге общения, и объяснили, что для них значит свобода в отношениях.

„Там такая атмосфера — все свободно. Пришел, отдыхаешь, взял коктейльчик и жизнь прекрасна“, — рассказывают герои подкаста „Поехали ко мне“ о свингер-клубе в Таллинне.

Ребята, Саша и Инга, практикуют свингерство уже более восьми лет, они не только завсегдатаи таллиннского свингер-клуба, но и организаторы собственных вечеринок. „Нет смысла ревновать. Он же всегда возвращается ко мне. Утром мы просыпаемся вместе, вечером ложимся вместе. У нас все — вместе!“ — откровенно рассказала о чувстве ревности после вечеринок Инга.

Слушайте подкаст „Поехали ко мне“ и узнайте о мире свингерства не из фильмов для взрослых, а от настоящих практикующих людей. Откровенный разговор без фальши и прикрас.

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„Поехали ко мне“ – это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста – журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов.

За новыми эпизодами следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.

Слушайте наш подкаст в Spotify, Apple Podcasts, а также на YouTube.

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