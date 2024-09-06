Весивший 125 кг эстонский музыкант не пьет вот уже полтора года: „Жизнь снова заиграла красками“

Ванем рассказал, что решил не пить по нескольким причинам. „Первого января прошлого года я подошел к весам и заметил, что я вешу очень много - 125 килограммов“, - сказал Ванем, добавив, что никогда не был таким тяжелым.

„Я пытался усиленно заниматься спортом, но у меня ничего не получалось. На какое-то время я попробовал исключить из своей жизни алкоголь. Это звучит невероятно, но мне стало нравиться. Жизнь снова заиграла красками, и это все больше и больше мотивировало меня быть трезвым“, - рассказал музыкант.