06.09.2024, 18:00
Весивший 125 кг эстонский музыкант не пьет вот уже полтора года: „Жизнь снова заиграла красками“(5)
ФОТО: EKRAANITÕMMIS
В сентябре вновь стартовала традиционная кампания „Septembris ei joo“, призывающая полностью отказаться от алкоголя в течение первого месяца осени. В новом выпуске передачи „Ringvaade“ принял участие гитарист, композитор и продюсер Тоомас Ванем, который не употребляет алкоголь уже полтора года.
Ванем рассказал, что решил не пить по нескольким причинам. „Первого января прошлого года я подошел к весам и заметил, что я вешу очень много - 125 килограммов“, - сказал Ванем, добавив, что никогда не был таким тяжелым.
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