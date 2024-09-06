На певицу „Монеточку“ завели уголовное дело

Монеточке грозит до двух лет лишения свободы в случае её возвращения в РФ. В отношении Лизы Гырдымовой возбуждена уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов.

Ранее Монеточку дважды штрафовали за отсутствие обязательной плашки в соцсетях. Но Лиза продолжала нарушать. Теперь — уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. А это штраф до 300 000 рублей (3 000 евро) или два года лишения свободы.