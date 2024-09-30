Секс
30.09.2024, 16:07

Таллиннские свингеры о неловких встречах за пределами клуба: „Ночью были в клубе, а на следующий день встретили этого же человека в магазине“

 (14)
Иллюстратвиное фото.
Иллюстратвиное фото.
ФОТО: D Busquets | Shutterstock

Таллиннская пара любителей свингер-вечеринок, живущая яркой интимной жизнью, рассказала о том, как однажды неожиданно столкнулась с „коллегой по интересам“ — и его ребенком — в супермаркете. Как свингеры относятся к неожиданным встречам за пределами ночного клуба и в какие именно ситуации попадали наши герои — читайте в откровенной статье Bublik.

В небольших городах всегда существует риск быть узнанным в самых неожиданных ситуациях. Для участников свингер-сообщества этот момент становится особенно ощутимым.

Герои подкаста „Поехали ко мне“ — супружеская пара, практикующая свингерство — рассказали о том, как проходят незапланированные встречи с единомышленниками вне стен сообщества.

„У нас население маленькое, и все боятся встретить кого-то знакомого. Многие приходят в масках, чтобы сохранить анонимность“,- откровенно рассказали организаторы и участники свингер-вечеринок.

„...вот были в клубе, а на следующий день встретили этого же человека в магазине...“

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии