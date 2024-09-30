Таллиннские свингеры о неловких встречах за пределами клуба: „Ночью были в клубе, а на следующий день встретили этого же человека в магазине“(14)
Таллиннская пара любителей свингер-вечеринок, живущая яркой интимной жизнью, рассказала о том, как однажды неожиданно столкнулась с „коллегой по интересам“ — и его ребенком — в супермаркете. Как свингеры относятся к неожиданным встречам за пределами ночного клуба и в какие именно ситуации попадали наши герои — читайте в откровенной статье Bublik.
В небольших городах всегда существует риск быть узнанным в самых неожиданных ситуациях. Для участников свингер-сообщества этот момент становится особенно ощутимым.
Герои подкаста „Поехали ко мне“ — супружеская пара, практикующая свингерство — рассказали о том, как проходят незапланированные встречи с единомышленниками вне стен сообщества.
„У нас население маленькое, и все боятся встретить кого-то знакомого. Многие приходят в масках, чтобы сохранить анонимность“,- откровенно рассказали организаторы и участники свингер-вечеринок.