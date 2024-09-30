Таллиннские свингеры о неловких встречах за пределами клуба: „Ночью были в клубе, а на следующий день встретили этого же человека в магазине“

Таллиннская пара любителей свингер-вечеринок, живущая яркой интимной жизнью, рассказала о том, как однажды неожиданно столкнулась с „коллегой по интересам“ — и его ребенком — в супермаркете. Как свингеры относятся к неожиданным встречам за пределами ночного клуба и в какие именно ситуации попадали наши герои — читайте в откровенной статье Bublik.