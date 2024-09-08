Британский регулятор начал расследование по поводу скандала с билетами на концерты Oasis
Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) объявило о начале расследования по поводу механизма продажи билетов на предстоящие концерты группы Oasis, в том числе использования так называемого динамического ценообразования, пишет Русская служба BBC.
Основная задача регулятора — понять, не нарушил ли крупнейший в стране сервис по продаже билетов Ticketmaster требования Закона о защите прав потребителей.
Динамическое ценообразование позволяет продавцу товара или услуги автоматически (при помощи алгоритмов) повышать или понижать цену в зависимости от текущего спроса.
Сама по себе эта практика законна, однако в CMA отмечают, что ее использование не должно вводить потребителей в заблуждение, а процесс покупки билетов должен быть прозрачным.
Поводом для расследования стал скандал, разгоревшийся на прошлой неделе, когда поклонники Oasis начали массово жаловаться на то, что переплатили за билеты, купленные через Ticketmaster.
В рамках расследования, в частности, планируется выяснить, не использовал ли Ticketmaster недобросовестные коммерческие практики, предоставлялась ли покупателям четкая информация о том, что цены на билеты могут вырасти, и не оказывали ли на людей давление, чтобы они приобретали билеты в течение короткого периода времени.
Многие фанаты утверждали, что в итоге заплатили за билеты на концерты группы в следующем году гораздо больше, чем рассчитывали, — до 350 фунтов, что примерно на 200 фунтов больше, чем было заявлено в рекламе.
„Необходимо четко понимать, что Oasis оставляют решение о продаже билетов и ценообразовании исключительно своим промоутерам и менеджменту“, — говорится в заявлении Oasis.
В CMA сказали, что будут взаимодействовать с Ticketmaster и собирать „доказательства из различных других источников“, в том числе от менеджмента группы и организаторов концертов.
Представитель Ticketmaster сказал: „Мы готовы сотрудничать с CMA и с нетерпением ждем возможности поделиться с ними новыми фактами“.
Регулятор также призвал фанатов Oasis поделиться своим опытом покупки билетов и при необходимости приложить скриншоты процесса.