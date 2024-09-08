Британский регулятор начал расследование по поводу скандала с билетами на концерты Oasis

Основная задача регулятора — понять, не нарушил ли крупнейший в стране сервис по продаже билетов Ticketmaster требования Закона о защите прав потребителей.

Динамическое ценообразование позволяет продавцу товара или услуги автоматически (при помощи алгоритмов) повышать или понижать цену в зависимости от текущего спроса.

Сама по себе эта практика законна, однако в CMA отмечают, что ее использование не должно вводить потребителей в заблуждение, а процесс покупки билетов должен быть прозрачным.

Поводом для расследования стал скандал, разгоревшийся на прошлой неделе, когда поклонники Oasis начали массово жаловаться на то, что переплатили за билеты, купленные через Ticketmaster.

В рамках расследования, в частности, планируется выяснить, не использовал ли Ticketmaster недобросовестные коммерческие практики, предоставлялась ли покупателям четкая информация о том, что цены на билеты могут вырасти, и не оказывали ли на людей давление, чтобы они приобретали билеты в течение короткого периода времени.

Многие фанаты утверждали, что в итоге заплатили за билеты на концерты группы в следующем году гораздо больше, чем рассчитывали, — до 350 фунтов, что примерно на 200 фунтов больше, чем было заявлено в рекламе.

„Необходимо четко понимать, что Oasis оставляют решение о продаже билетов и ценообразовании исключительно своим промоутерам и менеджменту“, — говорится в заявлении Oasis.

В CMA сказали, что будут взаимодействовать с Ticketmaster и собирать „доказательства из различных других источников“, в том числе от менеджмента группы и организаторов концертов.

Представитель Ticketmaster сказал: „Мы готовы сотрудничать с CMA и с нетерпением ждем возможности поделиться с ними новыми фактами“.

Регулятор также призвал фанатов Oasis поделиться своим опытом покупки билетов и при необходимости приложить скриншоты процесса.