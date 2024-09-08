Педро Альмодовар получил „Золотого льва“ в Венеции. Лучшей актрисой признали Николь Кидман

Испанский режиссер Педро Альмодовар получил „Золотого льва“ (Leone d’Oro) - главную награду 81-го Венецианского кинофестиваля за фильм „Комната по соседству“. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило жюри киносмотра.

Комиссия во главе с французской актрисой Изабель Юппер выбрала ленту испанского режиссера, рассмотрев 21 заявку.

Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях матери - бывшей военной корреспондентки - и дочери, живущих неподалеку друг от друга в Нью-Йорке. В главных ролях снялись американская и британская актрисы Джулианна Мур и Тильда Суинтон.

Лучшей актрисой назвали Николь Кидман

Большого приза жюри („Серебряного льва“) удостоилась лента „Горная невеста“ („Вермильо“) Мауры Дельперо. „Серебряный лев“ за лучшую режиссуру - у Брэйди Корбет („Бруталист“). Лучшей актрисой назвали Николь Кидман („Плохая девочка“), лучшим актером - Венсана Линдона („Тихий сын“).

В 2023 году главный приз 80-го международного Венецианского кинофестиваля, „Золотого льва“, завоевал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса „Бедные-несчастные“ („Poor Things“). Церемония награждения проходила на острове Лидо в Венеции.