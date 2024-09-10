Снятый в Причудье фильм „8 лиц озера Бива“ номинируют на премию „Оскар“(2)
Комиссия Эстонского института кино выбрала в качестве номинанта в категории „Лучший международный фильм“ на премию Американской академии кинематографических искусств и наук фильм Марко Раата „8 лиц озера Бива“, пишет rusERR.
По оценке комиссии, фильм „8 лиц озера Бива“, премьера которого состоялась в начале 2024 года в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, – это интересная авторская работа с оригинальной интерпретацией, ценность которой со временем будет только расти, говорится в пресс-сообщении Института кино.
На идею снять фильм сценариста и режиссера Марко Раата вдохновила книга немецкого писателя и художника XIX века Макса Даутендея „Восемь лиц озера Бива“ на японскую тему. Раат перенес сказочные любовные истории Даутендея в мир старообрядческой магии и мифов Чудского озера.
Главную женскую роль в этом фильме сыграла актриса Элина Мазинг.