Кино
10.09.2024, 19:05

Снятый в Причудье фильм „8 лиц озера Бива“ номинируют на премию „Оскар“

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Marko Raadi uus film "Biwa järve 8 nägu"
Marko Raadi uus film "Biwa järve 8 nägu"
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Комиссия Эстонского института кино выбрала в качестве номинанта в категории „Лучший международный фильм“ на премию Американской академии кинематографических искусств и наук фильм Марко Раата „8 лиц озера Бива“, пишет rusERR.

По оценке комиссии, фильм „8 лиц озера Бива“, премьера которого состоялась в начале 2024 года в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, – это интересная авторская работа с оригинальной интерпретацией, ценность которой со временем будет только расти, говорится в пресс-сообщении Института кино.

На идею снять фильм сценариста и режиссера Марко Раата вдохновила книга немецкого писателя и художника XIX века Макса Даутендея „Восемь лиц озера Бива“ на японскую тему. Раат перенес сказочные любовные истории Даутендея в мир старообрядческой магии и мифов Чудского озера.

Главную женскую роль в этом фильме сыграла актриса Элина Мазинг.

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