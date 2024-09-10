Снятый в Причудье фильм „8 лиц озера Бива“ номинируют на премию „Оскар“

По оценке комиссии, фильм „8 лиц озера Бива“, премьера которого состоялась в начале 2024 года в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, – это интересная авторская работа с оригинальной интерпретацией, ценность которой со временем будет только расти, говорится в пресс-сообщении Института кино.