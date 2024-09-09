ФОТО | Практически sold out: группа „Сплин“ дала в Таллинне большой концерт. Люди продолжали петь даже после выступления(5)
Легендарная группа „Сплин“ порадовала своих поклонников концертом в Таллинне в прошедшую субботу. 7 сентября Александр Васильев собрал в концертном зале Alexela целое поколение людей, разделивших путь группы от самых знаменитых хитов „Орбит без сахара“, „Фелини“, „Гни свою линию“ до более поздних хитов „Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите“, „Джин“, „Храм“ и другие.
Аудитория подпевала на протяжении всех двух часов концерта, громкие аплодисменты раздавались после каждой песни, а гитары солиста по традиции сменялись с акустической на электронную. Ярые фанаты после каждой песни кричали Васильеву: „Ты лучший!“ и „Мы тебя любим“.
В этот раз группа и организаторы приложили еще больше усилий, чтобы погрузить слушателей в атмосферу живой музыки „Сплин“. Каждая композиция сопровождалась подобранным видеорядом, в том числе и завораживающей песочной анимацией.
После концерта, наслаждаясь последними теплыми деньками, на улицах то и дело раздавались песни группы. Расходящиеся по домам фанаты подпевали друг другу любимые с юных лет треки.
Смотрите галерею с концерта группы „ Сплин“!