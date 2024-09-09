ФОТО | Практически sold out: группа „Сплин“ дала в Таллинне большой концерт. Люди продолжали петь даже после выступления

Легендарная группа „Сплин“ порадовала своих поклонников концертом в Таллинне в прошедшую субботу. 7 сентября Александр Васильев собрал в концертном зале Alexela целое поколение людей, разделивших путь группы от самых знаменитых хитов „Орбит без сахара“, „Фелини“, „Гни свою линию“ до более поздних хитов „Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите“, „Джин“, „Храм“ и другие.