Стала известна причина смерти Александра Маслякова

„Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей“, — говорится в официальном сообщении.

Согласно полученным журналистами подробностям, последние дни жизни бессменный ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Александром Васильевичем находились его родственники.

Как выяснилось, причиной смерти Маслякова стал неоперабельный рак легких, с которым он боролся около двух лет. Онкологи сообщили ведущему еще восемь месяцев назад, что, к сожалению, лечение уже не поможет.

В последнее время Александр Масляков практически не общался с журналистами, предпочитая проводить все время со своей семьей.

Александр Масляков был бессменным лицом и голосом Клуба Веселых и Находчивых, он олицетворял собой целую эпоху в истории этого популярного юмористического проекта. Его энергия, остроумие и любовь к КВН навсегда останутся в памяти поклонников.