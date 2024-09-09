Шоубиз
09.09.2024, 10:01

Стала известна причина смерти Александра Маслякова

 (3)
Александр Масляков
Александр Масляков
ФОТО: Youtube

Ушел из жизни легендарный телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщается в Telegram-канале Клуба Веселых и Находчивых. Ему было 82 года.

„Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей“, — говорится в официальном сообщении.

Согласно полученным журналистами подробностям, последние дни жизни бессменный ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Рядом с Александром Васильевичем находились его родственники.

Как выяснилось, причиной смерти Маслякова стал неоперабельный рак легких, с которым он боролся около двух лет. Онкологи сообщили ведущему еще восемь месяцев назад, что, к сожалению, лечение уже не поможет.

В последнее время Александр Масляков практически не общался с журналистами, предпочитая проводить все время со своей семьей.

Александр Масляков был бессменным лицом и голосом Клуба Веселых и Находчивых, он олицетворял собой целую эпоху в истории этого популярного юмористического проекта. Его энергия, остроумие и любовь к КВН навсегда останутся в памяти поклонников.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии