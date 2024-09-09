Два года без Елизаветы II: Кейт и Карл III борются с раком, Гарри ждет миллионное наследство
После смерти королевы на семью обрушилось множество испытаний. Это должно было объединить принцев Гарри и Уильяма, но они стали друг другу совсем чужими.
Ровно два года назад — 2 сентября 2022 года — вся Великобритания погрузилась в траур. В окружении родных в своем шотландском замке Балморал ушла из жизни королева Елизавета II: ей было 96 лет, 70 из которых она посвятила правлению страной. Сразу же после ее кончины обязанности монарха легли на Карла III. Для него смерть любимой матери стала трагедией, да и последние два года выдались непростыми. За этот период на членов британской королевской семьи обрушилось немало бед, и главная была связана с состоянием здоровья короля. В начале 2024 года Карл III попал в больницу, а позже признался, что врачи обнаружили у него рак. Из-за своевременного лечения монарх довольно быстро пошел на поправку, однако с тех пор король стал реже выходить в свет и сложил с себя часть официальных обязанностей. Их взяли на себя королева Камилла, принцесса Анна и принц Уильям.
Казалось бы, вместе семья сможет преодолеть это испытание, однако темные времена не закончились, причем все произошло по тому же сценарию, как и в случае с Карлом III. В январе 2024 года в больницу на плановую операцию легла Кейт Миддлтон, а через несколько месяцев тоже сообщила, что у нее рак. С тех пор Кейт появлялась на публике всего два раза: на параде Trooping the Colour в июне и на финале Уимблдонского турнира по теннису в июле. И хотя выглядела принцесса Уэльская прекрасно, такой стресс сильно сказался на ее самочувствии, и она снова сконцентрировалась на лечении. Сейчас источники сообщают, что супруга принца Уильяма чувствует себя гораздо лучше. Она старается много гулять на природе, чтобы восстановить силы и вернуться к делам.
Конфликт принца Гарри и принца Уильяма за два последних года тоже только набрал обороты. В конце августа братья посетили похороны 82-летнего лорда Роберта Феллоуза, зятя их матери, принцессы Дианы, но держались друг от друга подальше и даже не поговорили. Гарри как-то заявил, что сможет вернуться в Великобританию только при одном условии: что Уильям перед ним извинится. Принц Уэльский делать это не намерен: у него есть и более важные заботы. Тем более, что в США Гарри живет вполне беззаботной жизнью и скоро она стане еще беззаботнее. В день своего 40-летия (15 сентября) Гарри получит крупное наследство — 10 млн долларов. Эта сумма достанется ему в подарок от прабабушки — матери королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет. Королева-мать скончалась в 2002 году.
Она начала собирать трастовый фонд, когда Гарри было всего 10 лет. Королева оставила своим правнукам в наследство 19 миллионов фунтов стерлингов. Наследство поделили на две части: первую часть принцы должны были получить по достижении 21-летнего возраста, а вторую — 40-летнего, так что в ближайшие дни банковский счет принца Гарри серьезно пополнится. Кроме того, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы Гарри дали гражданство США. Против этого в первую очередь выступает королевская семья, потому что так принцу придется отчитываться о всех доходах, и о тех, что поступают от них, в том числе.