Два года без Елизаветы II: Кейт и Карл III борются с раком, Гарри ждет миллионное наследство

Ровно два года назад — 2 сентября 2022 года — вся Великобритания погрузилась в траур. В окружении родных в своем шотландском замке Балморал ушла из жизни королева Елизавета II: ей было 96 лет, 70 из которых она посвятила правлению страной. Сразу же после ее кончины обязанности монарха легли на Карла III. Для него смерть любимой матери стала трагедией, да и последние два года выдались непростыми. За этот период на членов британской королевской семьи обрушилось немало бед, и главная была связана с состоянием здоровья короля. В начале 2024 года Карл III попал в больницу, а позже признался, что врачи обнаружили у него рак. Из-за своевременного лечения монарх довольно быстро пошел на поправку, однако с тех пор король стал реже выходить в свет и сложил с себя часть официальных обязанностей. Их взяли на себя королева Камилла, принцесса Анна и принц Уильям.

Казалось бы, вместе семья сможет преодолеть это испытание, однако темные времена не закончились, причем все произошло по тому же сценарию, как и в случае с Карлом III. В январе 2024 года в больницу на плановую операцию легла Кейт Миддлтон, а через несколько месяцев тоже сообщила, что у нее рак. С тех пор Кейт появлялась на публике всего два раза: на параде Trooping the Colour в июне и на финале Уимблдонского турнира по теннису в июле. И хотя выглядела принцесса Уэльская прекрасно, такой стресс сильно сказался на ее самочувствии, и она снова сконцентрировалась на лечении. Сейчас источники сообщают, что супруга принца Уильяма чувствует себя гораздо лучше. Она старается много гулять на природе, чтобы восстановить силы и вернуться к делам.