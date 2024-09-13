Таллиннка стала жертвой неочевидного мошенничества. „Мой телефон превратился в кирпич, а помочь никто не хотел“(26)
В современном мире киберпреступления становятся все более изощренными. Сегодня любой человек может стать жертвой мошенников, даже не выходя из дома. С журналистом RusDelfi связалась молодая девушка, чтобы поделиться своей историей о том, как обычное общение в сети привело к потере контроля над личными данными и устройством: „Я писала и звонила в Elisa, десятки раз звонила в поддержку Apple, отправляла письма, но все без толку. Мне никто не мог и не хотел помочь“.
„В свободное от учёбы время я общаюсь с людьми в соцсети Discord. Это что-то типа Скайпа, просто намного современнее. Так вот, я там провожу свой досуг, играю в некоторые игры и знакомлюсь с людьми“, – начала свой рассказ Карина (имя изменено, настоящее имя известно редакции).
29 июля 2024 года Карина, как обычно, играла в стратегическую игру на одном из серверов, когда среди ночи присоединился новый участник. „Было поздно, около двух часов ночи, и когда все начали расходиться, и я, собственно, уже собиралась идти спать, зашел человек. Мы как-то зацепились языками, завязалось общение“.
Через некоторое время новый знакомый рассказал, что потерял телефон и попросил помощи в его поиске: „В процессе общения парень свел все к тому, что, мол, вчера гулял, тусил, выпивал и потерял телефон. Всё это было в один вечер. Моя первая мысль была, когда он попросил помощи, что я не хочу помогать, потому что устала уже и это не в моих интересах, но в итоге он как-то надавил, уговорил меня помочь. Сказал, что потерял телефон и ему нужно отследить его по локатору. Он спросил: „У тебя айфон?“ Я ответила: „Да, у меня айфон““.