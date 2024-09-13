Таллиннка стала жертвой неочевидного мошенничества. „Мой телефон превратился в кирпич, а помочь никто не хотел“

„В свободное от учёбы время я общаюсь с людьми в соцсети Discord. Это что-то типа Скайпа, просто намного современнее. Так вот, я там провожу свой досуг, играю в некоторые игры и знакомлюсь с людьми“, – начала свой рассказ Карина (имя изменено, настоящее имя известно редакции).

29 июля 2024 года Карина, как обычно, играла в стратегическую игру на одном из серверов, когда среди ночи присоединился новый участник. „Было поздно, около двух часов ночи, и когда все начали расходиться, и я, собственно, уже собиралась идти спать, зашел человек. Мы как-то зацепились языками, завязалось общение“.

Через некоторое время новый знакомый рассказал, что потерял телефон и попросил помощи в его поиске: „В процессе общения парень свел все к тому, что, мол, вчера гулял, тусил, выпивал и потерял телефон. Всё это было в один вечер. Моя первая мысль была, когда он попросил помощи, что я не хочу помогать, потому что устала уже и это не в моих интересах, но в итоге он как-то надавил, уговорил меня помочь. Сказал, что потерял телефон и ему нужно отследить его по локатору. Он спросил: „У тебя айфон?“ Я ответила: „Да, у меня айфон““.

Новый знакомый объяснил Карине, что для отслеживания устройства необходимо использовать айфон с iCloud. Эта просьба не вызвала у девушки подозрений: „Он же дал мне пароль от своего аккаунта“. „Я ему задаю вопрос, спрашиваю, почему ты не можешь это сделать сам? Есть же компьютер, можно зайти в свой iCloud. Он говорит: слушай, знаешь, к сожалению, через компьютер это сделать нельзя, это надо обязательно делать с устройства. А я с такой ситуацией не сталкивалась, я никогда не теряла свое устройство и не проверяла ничего через этот „Локатор““.

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