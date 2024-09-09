Нашумевший спектакль „Надеждины“ с Машей Машковой едет в Таллинн!

Евгений Надеждин – молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.

Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля. На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.