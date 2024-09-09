Par excellence стадионного рока! Взрывные Imagine Dragons приедут в Таллинн в рамках своего мирового турне(1)
3 июня 2025 года Таллиннское певческое поле охватит безумная энергия, когда на сцену выйдет один из наиболее успешных поп-рок-коллективов Imagine Dragons. Группа приедет в Таллинн в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома „Loom“.
Imagine Dragons известны своими ураганными выступлениями и хитами, которые на протяжении многих лет регулярно покоряют вершины чартов по всему миру. Обаятельный фронтмен Imagine Dragons Дэниел Рейнольдс невероятно искренен на сцене. Он любит запрыгивать на колонки, падать на колени, бегать туда-сюда, как пораженный молнией Казанова, но во всем этом нет ни грамма чопорности, которую можно было бы ожидать от коллектива, зародившегося в Лас-Вегасе. Imagine Dragons настолько чисты и просты, что кажутся почти наивными, говорится о них в рецензиях.
Группа Imagine Dragons, в состав которой входят Дэн Рейнольдс (вокал), Уэйн Сермон (гитара) и Бен МакКи (бас-гитара), была создана в 2008 году и молниеносно покорила весь мир. Впервые они обратили на себя внимание синглом „It`s Time“, за которым в 2012 году последовал выпуск дебютного альбома „Night Visions“. Вошедший в него хит „Radioactive“ до сих пор остается незабвенным. В последующие годы группа выпустила несколько успешных альбомов, неизменно становившихся лидерами хит-парадов. „Smoke + Mirrors“ (2015), „Evolve“ (2017) и „Origins“ (2018). В них вошли такие легендарные композиции, как „Believer“, „Thunder“ и „Demons“.
Шестой студийный альбом ансамбля „Loom“ вышел в июне 2024 года, он обращен к темам изменений и самосозерцания. Альбом был тепло принят как фанатами, так и критиками. „Imagine Dragons взлетели еще выше, чем раньше“, – хвалит их Billboard. „Спустя десять лет после своего прорыва рокеры из Лас-Вегаса по-прежнему создают настоящие хиты, выступают при полных залах и затеяли долгую игру в стиле U2“.
Солист группы Дэн Рейнольдс рассказывает, что „Loom“ для него – глубоко личный проект, отражающий серьезные перемены в его жизни. „Мне очень нравится слово loom“, – говорит он. Это слово можно перевести и как „довлеть“, и как „мерещиться“. Также loom означает ткацкий станок.
„Я всегда думал, что это (loom) что-то плохое, что ждет нас впереди, но в действительности это может быть что угодно – как плохое, так и хорошее. Мне нравится также, что у слова loom много значений, включая ткацкий станок – нечто объединяющее эти фрагменты в красивое целое“, – пояснил Рейнольдс в своем недавнем интервью. „В моей жизни многое изменилось. Я только что вышел из отношений, которые длились десять лет, и, наверное, это и есть основная тема „Loom“. Это действительно альбом об отношениях – об их начале и конце и том, что значит сосуществование и поиски счастья“.
О своем музыкальном пути Рейнольд говорил, что его страсть к музыке появилась еще в детстве. „Свою первую песню я написал в 11 лет. Я украл у своего старшего брата микрофон, и в то время я много слушал Энию. Так что я просто записал, к примеру, 20 своих голосов и пытался заставить их все вместе петь успокаивающие песни прыщавому и очкастому ученику основной школы, то есть самому себе. Оказалось, что это действительно успокаивает и помогает достигнуть катарсиса. Так пение стало моей повседневной рутиной“.
За годы своего существования Imagine Dragons удостоились многочисленных наград, включая три премии American Music Awards, восемь премий Billboard Music Awards, „Грэмми“ и многие другие. Они также стали первым коллективом в истории Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, четыре песни которого превысили бриллиантовый статус, – это показывает, насколько их любят во всем мире. На различных стриминговых платформах их песни набрали более 160 миллиардов прослушиваний, а их альбомы проданы в количестве более 74 миллионов экземпляров.
Imagine Dragons продолжают свое триумфальное шествие, вынося на сцену всю свою страсть, любовь и энергию. Их поклонники уходят с концертов со слезами на глазах, поскольку эмоциональная глубина и мощная связь, которую Дэн Рейнольдс умеет создавать своим вокалом, невероятна и уникальна.
Грядущий концерт в Таллинне – настоящий подарок для фанатов, у которых будет возможность услышать как свежие композиции с альбома „Loom“, так и классические хиты группы.