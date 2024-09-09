Par excellence стадионного рока! Взрывные Imagine Dragons приедут в Таллинн в рамках своего мирового турне

Imagine Dragons известны своими ураганными выступлениями и хитами, которые на протяжении многих лет регулярно покоряют вершины чартов по всему миру. Обаятельный фронтмен Imagine Dragons Дэниел Рейнольдс невероятно искренен на сцене. Он любит запрыгивать на колонки, падать на колени, бегать туда-сюда, как пораженный молнией Казанова, но во всем этом нет ни грамма чопорности, которую можно было бы ожидать от коллектива, зародившегося в Лас-Вегасе. Imagine Dragons настолько чисты и просты, что кажутся почти наивными, говорится о них в рецензиях.

Группа Imagine Dragons, в состав которой входят Дэн Рейнольдс (вокал), Уэйн Сермон (гитара) и Бен МакКи (бас-гитара), была создана в 2008 году и молниеносно покорила весь мир. Впервые они обратили на себя внимание синглом „It`s Time“, за которым в 2012 году последовал выпуск дебютного альбома „Night Visions“. Вошедший в него хит „Radioactive“ до сих пор остается незабвенным. В последующие годы группа выпустила несколько успешных альбомов, неизменно становившихся лидерами хит-парадов. „Smoke + Mirrors“ (2015), „Evolve“ (2017) и „Origins“ (2018). В них вошли такие легендарные композиции, как „Believer“, „Thunder“ и „Demons“.

Шестой студийный альбом ансамбля „Loom“ вышел в июне 2024 года, он обращен к темам изменений и самосозерцания. Альбом был тепло принят как фанатами, так и критиками. „Imagine Dragons взлетели еще выше, чем раньше“, – хвалит их Billboard. „Спустя десять лет после своего прорыва рокеры из Лас-Вегаса по-прежнему создают настоящие хиты, выступают при полных залах и затеяли долгую игру в стиле U2“.

Солист группы Дэн Рейнольдс рассказывает, что „Loom“ для него – глубоко личный проект, отражающий серьезные перемены в его жизни. „Мне очень нравится слово loom“, – говорит он. Это слово можно перевести и как „довлеть“, и как „мерещиться“. Также loom означает ткацкий станок.