09.09.2024, 12:32
ФОТО | Ласнамяэ вновь в центре внимания Голливуда! На Лаагна теэ начались съемки сериала „Агентство“(10)
увидим ли Майкла Фассбендера и Ричарда Гира?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Эстонии начались съемки крупного голливудского проекта. В шпионском триллере Paramount „Агентство“ главную роль исполняет голливудская звезда немецко-ирландского происхождения Майкл Фассбендер, а важную роль играет известный многим актер Ричард Гир. Смотрите в галерее, как начались съемки на Лаагна теэ в Ласнамяэ.
Сегодня и в другие дни сентября компания Münchhausen Productions OÜ проведет серию съемок „Агентства“ в центре Таллинна, Ласнамяэ и Нымме, в результате чего будут временно перекрыты улицы как для автомобилей, так и для пешеходов.
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