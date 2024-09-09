Кино
09.09.2024, 12:32

ФОТО | Ласнамяэ вновь в центре внимания Голливуда! На Лаагна теэ начались съемки сериала „Агентство“

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увидим ли Майкла Фассбендера и Ричарда Гира?
Hollywoodi filmivõtted Raasiku sillal
Hollywoodi filmivõtted Raasiku sillal
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня в Эстонии начались съемки крупного голливудского проекта. В шпионском триллере Paramount „Агентство“ главную роль исполняет голливудская звезда немецко-ирландского происхождения Майкл Фассбендер, а важную роль играет известный многим актер Ричард Гир. Смотрите в галерее, как начались съемки на Лаагна теэ в Ласнамяэ.

Сегодня и в другие дни сентября компания Münchhausen Productions OÜ проведет серию съемок „Агентства“ в центре Таллинна, Ласнамяэ и Нымме, в результате чего будут временно перекрыты улицы как для автомобилей, так и для пешеходов.

Первый съемочный день начался в Ласнамяэ. Мост Раадику через Лаагна теэ в Ласнамяэ закрыт с 8 до 22 часов, и уже сегодня утром съемочная группа была занята подготовкой места для съемок.

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