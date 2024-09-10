ФОТО | Санна Марин показала, как гламурно провела лето: она встретилась с всемирно известным музыкантом!

Санна выложила в Instagram серию снимков своего лета. Например, она пьет кофе на роскошной яхте и прыгает в ярко-голубую воду. Летом она путешествовала по Италии.

Также есть снимки с концерта Coldplay в Хельсинки. Санна была там со своим возлюбленным - парикмахером Йони Виллбергом. Похоже, что после концерта Санна встретила и самого Криса Мартина, солиста группы, с которым ей удалось сделать совместное фото.

В финских СМИ много говорят о Санне и ее возлюбленном. Эксперты говорят, что бывший премьер-министр Финляндии стала звездой социальных сетей, наслаждающейся роскошной жизнью.

Илкка Руостетсаари, профессор политологии Тампереского университета, сказал Iltalehti, что он был удивлен тем, насколько сильно изменился общественный имидж Санны за короткое время. „Некоторые считают, что левый демократ стала „шампанским социалистом“ и международной знаменитостью“.