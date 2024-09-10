ГАЛЕРЕЯ | Сочные краски цветочного эго: смотрите, как прошло открытие выставки эстонской художницы

Выставка переносит зрителей в удивительный мир ярких цветочных персонажей, каждый из которых обладает своим уникальным характером и индивидуальностью.

На первый взгляд „Flower EGO“ может показаться просто цветочным садом, но стоит лишь внимательнее вглядеться в картины, как каждый мазок кисти раскрывает перед зрителем новый чарующий мир, превращая повседневность в сказочную фантазию.

Вдохновленные бесконечным разнообразием природы, жизнерадостные и динамичные работы художницы буквально излучают энергию и позитив. Как гласит восточная мудрость: „Много разных цветов образуют букет“ („A lot of different flowers make a bouquet“). Мечтательная гортензия, беззаботные братья-одуванчики, гиацинт-интроверт, двуликая роза — подобно людям, каждый персонаж, представленный на выставке, имеет свой собственный характер, корни, шипы и мечты.

„Flower EGO“ — это торжество ярких красок жизни, где красота и самовыражение не знают границ, а мечты распускаются, как цветы, в объятиях теплых лучей солнца.

Катарина Сарап — иллюстратор и визуальный художник из Таллинна. В 2022 году она окончила магистратуру в Эстонской академии художеств по специальности „Графический дизайн“. В своих работах Катарина стремится подчеркнуть разнообразие и аутентичность, создавая портреты персонажей, живущих в ярких мирах, где реальность и воображение сливаются воедино. Катарина сотрудничала с такими брендами, как L’Occitane en Provence, Zalando, LAURA, Bluz, Kaubamaja, ERKI Moeshow, и её работы неоднократно выставлялись в эстонских галереях.

Выставка „Flower EGO“ будет открыта до конца октября. Пальмовая галерея открыта для посетителей каждый день с 8:30 до 20:00. Более подробная информация доступна на сайте квартала Ротерманн https://rotermann.ee/mis-toimub/, a узнать больше о Катарине можно тут: https://www.katarinasarap.com/, @katarinasatrap_illustrations.