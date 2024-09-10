Таня Михайлова-Саар с трудом учила эстонский язык: „Он меня не интересовал, потому что он мне нигде не был нужен“

„У меня совсем не шел эстонский язык, он меня не интересовал, потому что он мне нигде не был нужен“, - признается Таня.

„Да, я знала, что мы живем в Эстонии, что есть эстонский язык и так далее, но я не знала ни одного эстонца. Все было на русском, газеты, телевидение, в каждом магазине говорили по-русски“, - рассказывает певица, чье детство прошло в Кохтла-Ярве.

Английский язык также преподавался в школе как иностранный, и Таня с удовольствием его изучала. „Но я не понимала смысла в изучении эстонского“, - говорит она.

Теперь же певица свободно владеет государственным языком и считает, что без знания языка ей бы не удалось пробиться на эстонскую поп-сцену, пишет Õhtuleht.

„Но теперь я знаю, что общение важно. Если ты не владеешь эстонским, то без разницы — певец ты или кто-то другой по профессии — для того, чтобы работать в Эстонии, ты должен знать эстонский язык. Особенно, если ты персонаж публичный. Даже если ты поешь на английском, общаться все равно надо. Я никогда не выхожу на сцену так, что отпою свои песни, скажу спасибо и все. Я же должна разговаривать с людьми“, — говорит Михайлова.