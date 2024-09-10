Место, где культура и искусство встречаются в театре: в Таллинне открывается новое творческое пространство
13 сентября в Таллинне открывается уникальное творческое пространство PUNKT, объединяющее различные культурные направления. Возглавляемый режиссером Артёмом Гареевым, PUNKT станет местом, где культура и искусство встречаются в театре, образовании и общении.
Театр.
В центре проекта — экспериментальный театр, где на одной сцене будут пересекаться разные культуры и языки, создавая пространство для диалога и размышлений о современности.
Образование.
Открытие театральной школы для детей и взрослых, где опытные педагоги помогут раскрыть творческий потенциал и сделать первый шаг в мир театра. Набор в студию начинается в сентябре, а занятия стартуют с 1 октября.
События.
PUNKT предложит разнообразные мероприятия — от дискуссий с профессионалами до творческих мастер-классов. Следите за программой в наших социальных сетях и на сайте. Мы приглашаем всех, кто ценит искусство и креативность, стать частью нового творческого пространства.
Открытие состоится 13 сентября.