Место, где культура и искусство встречаются в театре: в Таллинне открывается новое творческое пространство

Театр.

В центре проекта — экспериментальный театр, где на одной сцене будут пересекаться разные культуры и языки, создавая пространство для диалога и размышлений о современности.

Образование.

Открытие театральной школы для детей и взрослых, где опытные педагоги помогут раскрыть творческий потенциал и сделать первый шаг в мир театра. Набор в студию начинается в сентябре, а занятия стартуют с 1 октября.

События.

PUNKT предложит разнообразные мероприятия — от дискуссий с профессионалами до творческих мастер-классов. Следите за программой в наших социальных сетях и на сайте. Мы приглашаем всех, кто ценит искусство и креативность, стать частью нового творческого пространства.

Открытие состоится 13 сентября.