Культура
12.09.2024, 10:37

„Я первая говорю „Tere“, но мне не отвечают“. Постоянный клиент негодует от плохого сервиса продуктового магазина премиум-класса

 (14)
Solarise Keskus stock
Solarise Keskus stock
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

В редакцию портала Bublik обратилась читательница, которая сочла необходимым поделиться своей историей о покупках в продуктовом отделе торгового центра Solaris Delice. Она рассказала, что посещает этот магазин почти каждый день уже более года и, хотя ассортимент и качество продукции ее полностью устраивают, проблема заключается в поведении кассиров.

„Можно сказать, терплю второй год, и, наконец, прорвало“, — призналась она в своем письме. Несмотря на то что ей нравится магазин, она удивлена и разочарована тем, что кассиры...

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии