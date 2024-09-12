12.09.2024, 10:37
„Я первая говорю „Tere“, но мне не отвечают“. Постоянный клиент негодует от плохого сервиса продуктового магазина премиум-класса(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию портала Bublik обратилась читательница, которая сочла необходимым поделиться своей историей о покупках в продуктовом отделе торгового центра Solaris Delice. Она рассказала, что посещает этот магазин почти каждый день уже более года и, хотя ассортимент и качество продукции ее полностью устраивают, проблема заключается в поведении кассиров.