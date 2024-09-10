Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера

Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года.
В течение своей более чем 60-летней карьеры Джонс сыграл в десятках фильмов. В их числе — „Поездка в Америку“, „Конан-варвар“, „Мэтуон“, „Лучшие из лучших“, „Преступные связи“, „Охота за „Красным Октябрем““, „Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу“. Также Джонс озвучивал Муфасу в мультфильме „Король Лев“.
Джонс — обладатель трех премий „Тони“, двух „Эмми“ (обе он получил в 1991 году) и одной „Грэмми“. В 2011 году он получил почетный „Оскар“ за „вклад в развитие киноискусства“.