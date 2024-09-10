10.09.2024, 10:00
ФОТО | Первый день съемок подошел к концу: для голливудского сериала Таллинн превратили в Минск(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в Таллинне начались съемки голливудского сериала „Агентство“. Если с утра съемочные работы велись в Ласнамяэ, то днем они продолжились в центре Таллинна на Пярнуском шоссе.
Сегодня и в другие дни сентября компания Münchhausen Productions OÜ проведет серию съемок „Агентства“ в центре Таллинна, Ласнамяэ и Нымме, в результате чего будут временно перекрыты улицы как для автомобилей, так и для пешеходов.
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