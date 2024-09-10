ФОТО | Первый день съемок подошел к концу: для голливудского сериала Таллинн превратили в Минск

Сегодня и в другие дни сентября компания Münchhausen Productions OÜ проведет серию съемок „Агентства“ в центре Таллинна, Ласнамяэ и Нымме, в результате чего будут временно перекрыты улицы как для автомобилей, так и для пешеходов.

В понедельник утром съемки прошли в Ласнамяэ, а к середине дня следующие сцены отправились снимать на Пярнуское шоссе в центре города. Съемки проходили на участке перед Пярну маантеэ, 48, который был закрыт для пешеходов на период 8–20 часов. Автобусная остановка перед зданием была временно перенесена на полосу общественного транспорта на перекрестке Суур-Амеэрика и Пярнуского шоссе.