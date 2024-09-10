ФОТО | Nublu дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке: рэпер взял с собой на подиум неожиданный эстонский продукт

Надев яркий желто-черный костюм перед десятками поклонников в центре Нью-Йорка, 28-летняя артист не только продемонстрировал миру эстонскую моду, но и прорекламировал местную молочную промышленность. Пристальный взгляд мог заметить, что модник держит в руках отечественный молочный продукт. Это была литровая упаковка кефира Valio Gefilus, с которой nublu отправился в путешествие из Таллинна в один из крупнейших мегаполисов мира.

Отечественный бренд одежды Maison Beast, запущенный всего лишь в прошлом году, пользуется таким успехом, что уже успел побывать на самых важных мировых модных подиумах. Поскольку их продукция в основном квалифицируется как уличная одежда, для продвижения своей одежды они привлекли ряд эстонских хип-хоп исполнителей и спортсменов. Например, рэперы Gameboy Tetris и Arop, а также звезда NBA Анри Дрелл. Этой осенью они все активнее выходят на международную арену, и именно поэтому они отправились со своей небольшой командой на Неделю моды в Нью-Йорке, чтобы показать свои творения рядом с самыми эксклюзивными и известными модными домами мира.