Вы когда-нибудь задумывались о сексе втроем? Британский колумнист посвятил лето тому, чтобы попробовать его с разными парами, — что он заметил

Кинс отмечает, что в фильмах, которые выходят на большие экраны, встречаются сцены, где сексом втроем занимаются две женщины и один мужчина. Но они кажутся ему „грубыми и эксплуататорскими“. По мнению британского колумниста, в Голливуде все еще доминируют мужчины, а значит, и неудивительно, что на экране они изображают „то, чего жаждет большинство из нас“.

Действительно, есть исследования, которые показывают: около 80% женщин и около 97% мужчин хотя бы однажды в жизни фантазировали о сексе с более чем одним партнером. Однако как именно люди представляют близость втроем, остается делом каждого.

Когда же в фильмах двое мужчин и одна женщина вступают в любовные отношения, по наблюдению Кинса, они почти всегда оказываются в безопасных и благородных рамках „любовного треугольника“. Среди свежих примеров картин, вышедших в 2023 году, — французская романтическая драма „Пассажи“ или корейский фильм „Прошлые жизни“. Последний рассказывает о замужней женщине, снова повстречавшей возлюбленного из детства и юности.

Весной 2024 года в прокат вышел фильм „Претенденты“, где тоже показаны отношения женщины с двумя мужчинами. Тогда Кинс пропустил премьеру — вместо этого он „провел лето, имея череду реальных сексуальных связей с мужчинами и женщинами одновременно“.

— Это заставило меня задуматься, что так боятся [показывать] в фильмах, — рассуждает Кинс. — <…> Формулы для поиска секса втроем не существует, но использование приложений для поиска единомышленников и налаживание общения с людьми, у которых в целом позитивное отношение к сексу, — хорошее начало. Быть открытым и достаточно ясно уметь сообщать о своем желании имеет большое значение, как и быть одиноким: вы с большей вероятностью будете „подхвачены“ парами, ищущими третьего.

Кинс добавляет, что, хотя он гомосексуален, имел дело в основном с гетеросексуальными парами.