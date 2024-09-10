Вы когда-нибудь задумывались о сексе втроем? Британский колумнист посвятил лето тому, чтобы попробовать его с разными парами, — что он заметил(10)
Диджей и колумнист издания The Independent Оливер Кинс все лето экспериментировал в своей интимной жизни, вдохновившись различными историями о „любви втроем“ — в основном из кинематографа. Однако реальный опыт показал, что в жизни такой секс совсем не похож на сюжеты, которые показывают на экране. Об этом Кинс рассказал в своем авторском тексте — zerkalo пересказывает интересные моменты из него.
Кинс отмечает, что в фильмах, которые выходят на большие экраны, встречаются сцены, где сексом втроем занимаются две женщины и один мужчина. Но они кажутся ему „грубыми и эксплуататорскими“. По мнению британского колумниста, в Голливуде все еще доминируют мужчины, а значит, и неудивительно, что на экране они изображают „то, чего жаждет большинство из нас“.
Действительно, есть исследования, которые показывают: около 80% женщин и около 97% мужчин хотя бы однажды в жизни фантазировали о сексе с более чем одним партнером. Однако как именно люди представляют близость втроем, остается делом каждого.
Когда же в фильмах двое мужчин и одна женщина вступают в любовные отношения, по наблюдению Кинса, они почти всегда оказываются в безопасных и благородных рамках „любовного треугольника“. Среди свежих примеров картин, вышедших в 2023 году, — французская романтическая драма „Пассажи“ или корейский фильм „Прошлые жизни“. Последний рассказывает о замужней женщине, снова повстречавшей возлюбленного из детства и юности.
Весной 2024 года в прокат вышел фильм „Претенденты“, где тоже показаны отношения женщины с двумя мужчинами. Тогда Кинс пропустил премьеру — вместо этого он „провел лето, имея череду реальных сексуальных связей с мужчинами и женщинами одновременно“.
— Это заставило меня задуматься, что так боятся [показывать] в фильмах, — рассуждает Кинс. — <…> Формулы для поиска секса втроем не существует, но использование приложений для поиска единомышленников и налаживание общения с людьми, у которых в целом позитивное отношение к сексу, — хорошее начало. Быть открытым и достаточно ясно уметь сообщать о своем желании имеет большое значение, как и быть одиноким: вы с большей вероятностью будете „подхвачены“ парами, ищущими третьего.
Кинс добавляет, что, хотя он гомосексуален, имел дело в основном с гетеросексуальными парами.
— В мире сексуальных аббревиатур это иногда спорно называют МЖМ — мужчина, женщина, мужчина. Я говорю спорно, потому что эта схема букв помещает женщину в середину, как будто единственная возможная позиция — это когда в женщину проникают орально и вагинально одновременно. Хотя секс не должен сопровождаться осуждением, МЖМ всегда казался мне красным флагом: из-за историй о неуверенных в себе мужчинах, которые застенчиво прячутся за женщиной, занимаются уныло монотонным и бесчувственным сексом или, что еще хуже, хотят дать друг другу „пять“ в процессе.
В то же время колумнист заметил, что открытые отношения становятся более обсуждаемыми и оттого принимаемыми. За лето Кинс встречался для секса с парами, которые состоят в длительных отношениях, имеют детей и со стороны выглядят вполне типичными семьями.
— Есть что-то тихо новое и радикальное в количестве гетеросексуальных мужчин, дружелюбных к МЖМ, с которыми я сталкивался в последние годы. Во многих случаях ими движет искреннее желание максимизировать удовольствие своей партнерши, — пишет Кинс. — Один парень, которого я знаю, наслаждается в супружеской жизни тем, что у него „горячая жена“. Такие договоренности [об открытых отношениях] подразумевают, что партнерша по обоюдному согласию имеет сексуальные контакты вне пары. Он любит слышать каждую грязную деталь на следующее утро после того, как его жена была на свидании. Для него это не вопрос власти, жестокости или унижения: он просто находит свою супругу очень, очень горячей и любит фантазировать о ней везде, где это возможно, в самых разных ситуациях, иногда с участием других людей.
В конце концов Кинс пришел к выводу, что он мог бы даже рекомендовать опыт секса втроем некоторым парам, чтобы перенести свои фантазии в жизнь и, например, оценить своего партнера или партнершу в сексе со стороны.
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