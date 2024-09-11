Американка, которая путешествует по миру и встречалась с мужчинами из 25 стран, назвала лучшее место для курортного романа

По словам Хагерти, она „правда верит в искреннюю любовь“, поэтому и путешествует по миру — чтобы найти ее. Пока ей удавалось завести отношения с мужчинами из 25 разных государств.

— Каждая страна отличается по настроению, если речь идет о культуре отношений, — уверена американка. — Если вас интересует исключительно курортный роман, я бы советовала ехать в Грецию. Если вы хотите встретить кого-то игривого, веселого и того, кто рассказывал бы вам, что вы прекрасна… Да, езжайте в Грецию!

В Аргентине, по наблюдениям Хагерти, очень сильна культура романтики. Мужчины сами проявляют инициативу, не боятся широких жестов и показывать, что они полностью увлечены тобой как женщиной.

Другие места американка отметила скорее как интересные локации для свиданий, а не с точки зрения местных мужчин. В Лондоне ее поразила атмосфера города, который дышит историей, а Гавайи покорили разнообразием природы и доступных для встреч активностей.

При этом Хагерти говорит, что игнорирует приложения для знакомств и ищет отношения иначе: ходит на социальные танцы, различные мероприятия, записывается на тренировки или мастер-классы, где учится чему-то новому. Она поняла, что это сразу позволяет отсечь людей с другим подходом к жизни, которым похожие занятия были бы неинтересны.

Кроме этого, американка предпочитает останавливаться не в отелях, а в хостелах или пространствах, которые снимают одновременно несколько человек.

— Есть предубеждение, что хостелы не очень хорошие места для ночлега. Но они могут быть очень даже ничего, — уверяет Хагерти. — А если ты там останавливаешься, то гарантировано окружаешь себя людьми, расположенными к общению и знакомствам.

Единственное правило, касающееся безопасности, американка назвала такое: прибывать к месту ночлега до заката солнца или хотя бы не поздним вечером. Потому что в темноте разбираться в закоулках незнакомых городов может быть „реально страшно“.